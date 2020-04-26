Психолог объяснила нежелание некоторых людей носить медицинские маски

Сознательный отказ некоторых людей от использования медицинских масок на фоне распространения коронавируса может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

По ее словам, отрицание является одним из самых распространенных стресс-копингов в ответ на чувство тревоги. Такие люди не решают проблему с собственной тревогой, усложняя при этом эпидемиологическую обстановку, пишет РИА Новости. Еще одной причиной отрицания опасности может быть недоверие к официальным источникам информации.

Такая ситуация характера для многих стран, а не только для России. В качестве примера Юсупова привела Францию, жители которой не прислушались к призывам властей оставаться дома. В результате статистика по заболеваемости там выше, чем в Германии, где граждане быстро последовали официальным рекомендациям.