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26.04.2020 20:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путин объявил благодарность коллективу петербургской "корабелки"

Текст: Иван Егоров
Владимир Путин объявил благодарность коллективу Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета, которому 26 апреля исполнилось 90 лет.
Фото: instagram.com/spbmtu Фото: instagram.com/spbmtu
Фото: instagram.com/spbmtu

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе аппарата Совбеза, глава государства поощрил коллектив СПбГМТУ "за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Знаменитый ленинградский кораблестроительный институт или "корабелка", как еще называют этот ВУЗ, был создан в 1930 году на базе кораблестроительного факультета ленинградского Политехнического института.

Сегодня подготовка инженеров по судостроительным и другим необходимым для отрасли специальностям ведется в 13 вузах страны. Пии этом основной объем, порядка 60 процентов, подготовки инженерных кадров обеспечивает именно "корабелка".

Неудивительно, что из более чем десятка вузов подобного профиля именно СПбГМТУ был определен как опорный в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

Здесь же проводятся ежегодные совещания под руководством секретаря Совбеза России Николая Патрушева, по вопросам гражданского судостроения и военного кораблестроения, а также подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий и военных специалистов для ВМФ. По поручению главы государства секретарь СБ РФ является председателем попечительского совета ВУЗа. При этом сам Патрушев - выпускник 1974 года факультета морского приборостроения "корабелки".

Уникальность и практика вуза сегодня такова, что инженеры-студенты еще на этапе обучения привлекаются к разработке перспективных проектов по заказам гражданского промышленного и военного секторов. В числе ключевых заказчиков университета - Росатом, "Роснефть", Объединённая судостроительная корпорация, а также корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и концерн "Калашников".

Перспективными разработками, большинство из которых носят закрытый характер, занимаются сразу несколько научно-производственных объединений университета. В современном арсенале авторитетного морского технического вуза: Управление оборонных исследований и разработок, Институт лазерных и сварочных технологий, Научно-исследовательская технологическая лаборатория и Центр арктических технологий. Это далеко не полный список профильных сфер научных интересов "корабелки".

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Одна из разработок - действующий образец волнового глайдера - надводного автономного аппарата или, проще говоря, морского беспилотника. При помощи подводных крыльев на глубине от двух до семи метров под воздействием морских волн создаётся момент, который приводит глайдер в движение со скоростью от 1,5 до 3 узлов.

По замыслу научных сотрудников "корабелки", которая зачастую выступает головным исполнителем подобных заказов, волновой глайдер может использоваться как в гражданских - экологических, океанографических исследованиях, так и в военных целях. Например, как ретранслятор подводного сигнала или при создании радиогидроакустического поля. Неся полезную нагрузку, автономный глайдер перемещается по заданному программой маршруту как самостоятельно, так и в составе группы, которая, в свою очередь, может включать и подводные аппараты. Например, Управлением оборонных исследований и разработок разработана действующая модель автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) легкого класса, который способен взаимодействовать с глайдерами разных типов.

Другая разработка относится уже к подводным системам и представляет собой гидрокомбинезон сухого типа с установленной на нём модернизированным дыхательным аппаратом. Система в состоянии обеспечить работу водолаза на глубине до 50 метров и автономное выполнение задач под водой до 4 часов, с увеличенным временем полезной работы в условиях умеренно холодного и тропического морского климата.

Особенность принятого на снабжение аппарата заключается в том, что, в отличие от предыдущих модификаций, образец оснащён двумя баллонами - с кислородной и кислородно-азотной смесью. При этом аппарат дает возможность водолазу самостоятельно переключаться между баллонами в процессе выполнения задачи. Такая система дыхания по полузамкнутой схеме как раз и обеспечивает больше полезного времени работы на разной глубине.

Фото: РИА Новости
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По-настоящему масштабным проектом для университета стало выполнение по заказу ФГУП "Росморпорт" совместно с "Центром технологии судостроения и судоремонта" работ по глубокой модернизации Онежского судостроительного судоремонтного завода. Причём в основу проекта была изначально заложена не просто реконструкция и расширение производственных и ремонтных мощностей завода, а полная цифровая трансформация производства под кодовым названием "цифровая верфь".

Кстати, сейчас в университете создается еще один факультет - цифровых промышленных технологий, деятельность которого направлена на обеспечение кадрами самого современного направления развития промышленности - цифровизации. На факультете создаются новые кафедры - производственных цифровых и лазерных технологий, киберфизических систем и интернета вещей, когнитивного производства и защиты информации. В этом году уже объявлен прием на новую специализацию "Цифровой инжиниринг в судостроении". В юбилейном году университет готов принять на новый факультет цифровых промышленных технологий более 200 студентов разных форм обучения.

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