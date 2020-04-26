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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Ради народа, опираясь на народ - ключевой принцип борьбы с эпидемией в Китае

Начиная с пика эпидемии, когда ежедневное количество новых случаев коронавирусной инфекции было более 13 тысяч, и до момента, когда все пациенты в городе были выписаны из больниц, успешный исход "битвы за Ухань" зависел от одного важного принципа в управлении страной. Об этом принципе пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Успех дался нелегко. После того, как вирус стал распространяться по миру, многие задались вопросом, почему же Китаю удалось за достаточно короткий промежуток времени успешно справиться с крупнейшей чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения? Ответ прост: в Китае работает неизменный принцип - делать все во благо народа и опираясь на народ.

В мире немного таких политических партий, как Компартия Китая (КПК), в устав которых включен принцип беззаветного служения народу. КПК ставит во главу угла интересы людей, претворяя этот принцип в жизнь на разных этапах своей работы. После вспышки эпидемии верховный руководитель КНР Си Цзиньпин постоянно подчеркивал необходимость ставить во главу угла защиту жизни и здоровья населения. Руководствуясь этим призывом, страна сразу же бросила все силы на спасение инфицированных и сдерживание распространения коронавируса.

Город Ухань - это район в провинции Хубэй, где впервые были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Именно этот регион стал центром охватившей весь Китай эпидемии. 23 января этот город с населением 11 миллионов человек было решено изолировать от внешнего мира. Крупнейшие за всю историю противоэпидемические изоляционные меры общественного здравоохранения сыграли ключевую роль в контроле над распространением эпидемии.

Всего за десять дней в Ухане построили сразу две специализированные временные больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе создали несколько модульных стационаров для лечения больных коронавирусной пневмонией. Более 40 тысяч медиков мужественно сражались с вирусом во имя спасения жизней больных. Вместе с тем по всей стране были приняты строгие противоэпидемические меры, направленные на оперативное обнаружение случаев заражения и поиск тех, кто имел тесные контакты с зараженными. Кроме того, людей на домашней самоизоляции призывали соблюдать дистанцию и не выходить из дома. Все эти меры были направлены на локализацию эпидемии.

Действительно, спасение жизней стало самым главным принципом противостояния эпидемии в Китае. Начиная с первого дня традиционного Нового года по лунному календарю председатель КНР Си Цзиньпин провел десять заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и совершил пять инспекций в районы, где наблюдалась острая эпидемическая ситуация. В частности, 10 марта Си Цзиньпин посетил и Ухань - центр вспышки новой коронавирусной пневмонии, где дал указания одержать победу в битве над вирусом. Этот призыв руководителя страны стал решающим в борьбе с эпидемией.

Главный редактор оманской газеты "Аль-Ватан" отметил, что инспекционная поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Ухань как наиболее пострадавший от эпидемии город демонстрирует, что в главным приоритетом для главы государства является китайский народ.

24 апреля в Ухане больше не было ни одного тяжелобольного с коронавирусной пневмонией - город победил вирус. Стоит отметить, что из более 2,5 тысячи пациентов в возрасте за 80 излечилось более 70 процентов, самому пожилому из выздоровевших - 108 лет. Жизнь человека ставится в Китае во главу угла вне зависимости от возраста и материального статуса.

В период эпидемии были необходимы экстренные меры для жизнеобеспечения населения. Благодаря им китайское правительство в значительной степени обеспечило материальное снабжение граждан, стабилизировало потребительские цены, оказало поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. С учетом эпидемии принимались решения постепенного восстановления производства. При принятии этих мер руководитель Китая и правящая партия ставили во главу угла интересы народа.

Именно поэтому все 1,4 миллиарда китайского населения сразу же включились в противоэпидемическую работу. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с руководителями зарубежных стран подчеркнул, что "китайский народ дает нам силы и волю победить коронавирус", добавив, что простые люди стали "настоящими героями".

19 марта на обложке журнала Times появилось фото китайского работника службы доставки. В редакции журнала прокомментировали, что без курьеров в критический момент эпидемии многим бы было трудно получить товары первой необходимости. Благодаря стараниям простых людей - работников микрорайона, волонтеров, рабочих на предприятиях - в Китае получилось объединить усилия всего народа в борьбе с коронавирусом.

Люди, стремящиеся к достижению общей цели, способны справиться с трудностями и достичь успеха. Сегодня Китай постепенно восстанавливается и возвращается к нормальной жизни. В стране возобновляется ускоренное социально-экономическое развитие. Китай окончательно покончит с вирусом и завершит построение общества среднего достатка в 2020 году.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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