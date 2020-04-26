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26.04.2020 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как иностранцу оформить цифровой пропуск на передвижение в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова
Как оформить цифровой пропуск на передвижение в Подмосковье гражданину другого государства, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции в области.
Санитарная обработка общественного транспорта. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Санитарная обработка общественного транспорта. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Санитарная обработка общественного транспорта. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Пропуск на передвижение по Подмосковью может оформить гражданин любого государства независимо от того, есть у него регистрация на территории области или нет. При этом пропуска на передвижение по Московской области действительны в столице и наоборот. То есть жители области могут оформить пропуск на московских платформах, а москвичи - на областных.

Оформить пропуск можно тремя способами. В Москве и области они немного отличаются друг от друга.

Москва:

- Онлайн на сайте nedoma.mos.ru (для оформления нужна будет регистрация на портале Госуслуг).

- По телефону +7 (495) 777-77-77.

- С помощью смс на короткий номер 7377

Московская область:

- Онлайн на сайте uslugi.mosreg.ru (для оформления нужна будет регистрация на портале Госуслуг)

- С помощью мобильного приложения "Госуслуги СТОП коронавирус"

- С помощью смс на короткий номер 0250.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Для регистрации на портале госуслуг иностранный гражданин должен иметь СНИЛС и миграционную карту. Реквизиты миграционной карты являются основным регистрационным идентификатором.

В качестве места жительства иностранный гражданин должен указать тот адрес, по которому он проживает в Москве или Московской области.

При оформлении пропуска по смс в качестве обозначения типа документа, удостоверяющего личность, нужно указать цифру 2 - паспорт иностранного гражданина. У иностранных паспортов иное цифровое обозначение, поэтому, если не поменять цифру, система выдаст ошибку.

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