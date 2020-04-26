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26.04.2020 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей призвали развешивать скворечники на балконах

Текст: Ирина Огилько
Из-за теплой погоды в этом году в столицу немного раньше обычного начали слетаться перелетные птицы. Среди них и скворцы, которые еще в середине марта начали возвращаться в Москву. Сейчас птицы активно ищут дом для создания гнездовья. И если в предыдущие году во время апрельских субботников многие горожане строили и развешивали скворечники, то как теперь помочь птицам находясь в режиме самоизоляции, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Сейчас, даже если материал для скворечника можно найти в квартире или заказать по интернету, то не удастся повесить готовую конструкцию в парке или сквере. Поход на озелененную территорию во время режима самоизоляции карается штрафом. Как рассказал "РГ" начальник отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Николай Кудрявцев, нарушать закон не нужно, можно просто приблизить природу к квартире. Скворцы - птицы-дуплогнездники, живут в естественных дуплах и скворечниках, и с поиском жилья у них всегда проблемы.

Экологи покажут, как правильно сделать скворечник

- Москвичи могут помочь птицам, повесив скворечник на своем балконе или лоджии с внешней стороны, - рассказывает Николай Кудрявцев. - Единственное ограничение - это высотность, такой птичий дом вешать выше 12 этажа не следует. Что касается автомобильных потоков, то, чем спокойнее рядом улица - тем больше вероятности, что скворцам дом придется по душе. Если же скворцы поселяться, их не нужно подкармливать. Эти птицы сами находят наземных беспозвоночных насекомых, а хлеб или пшено - не их пища.

Как только птицы обоснуются, самка начнет откладывать по яйцу. В кладке обычно 5-6 яиц. С момента откладки последнего яйца начинается насиживание, длящееся до двух недель. В это время птиц не нужно пугать, а если есть дома животные, не стоит их близко подпускать к скворечнику. Вылетают птенцы через три недели после вылупления из яйца. После вылета оба родителя продолжают кормить слётков еще около недели. Потом опустевший скворечник могут занять другие птицы, например воробьи.

Фото: ntv.ru
Из-за самоизоляции городские животные и птицы остались без подкормки

Что касается природных территорий, то там заботятся о птицах экологические инспекторы. Они развешивают скворечники, а также домики для других птиц, например, сов, синиц, стрижей, трясогузок, горихвостки и других. Однако самыми привередливыми считаются именно скворцы. Хотя и они порой заселяют малопригодные домики из фанеры. Этот материал плохо сохраняет тепло и слишком гладкий, так что птенцам сложно выбраться из гнезда. Пару лет назад птицы облюбовали один из таких скворечников рядом с экоцентром "Царская пасека" в районе Измайлово. В этом году домик также не пустует. Более того, понаблюдать за парой скворцов и обустройством гнезда можно в коротком фильме экологами и выложенном на официальном портале Мосприроды или на ее страницах в социальных сетях.

Что касается других птиц, то в столицу уже прилетели дрозды, кряквы, огари, многие краснокнижные птицы. Кстати, на майские праздники в столицу должны прилететь первые соловьи.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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