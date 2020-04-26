Москвичей призвали развешивать скворечники на балконах

Из-за теплой погоды в этом году в столицу немного раньше обычного начали слетаться перелетные птицы. Среди них и скворцы, которые еще в середине марта начали возвращаться в Москву. Сейчас птицы активно ищут дом для создания гнездовья. И если в предыдущие году во время апрельских субботников многие горожане строили и развешивали скворечники, то как теперь помочь птицам находясь в режиме самоизоляции, выяснил корреспондент "РГ".

Сейчас, даже если материал для скворечника можно найти в квартире или заказать по интернету, то не удастся повесить готовую конструкцию в парке или сквере. Поход на озелененную территорию во время режима самоизоляции карается штрафом. Как рассказал "РГ" начальник отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Николай Кудрявцев, нарушать закон не нужно, можно просто приблизить природу к квартире. Скворцы - птицы-дуплогнездники, живут в естественных дуплах и скворечниках, и с поиском жилья у них всегда проблемы.

- Москвичи могут помочь птицам, повесив скворечник на своем балконе или лоджии с внешней стороны, - рассказывает Николай Кудрявцев. - Единственное ограничение - это высотность, такой птичий дом вешать выше 12 этажа не следует. Что касается автомобильных потоков, то, чем спокойнее рядом улица - тем больше вероятности, что скворцам дом придется по душе. Если же скворцы поселяться, их не нужно подкармливать. Эти птицы сами находят наземных беспозвоночных насекомых, а хлеб или пшено - не их пища.

Как только птицы обоснуются, самка начнет откладывать по яйцу. В кладке обычно 5-6 яиц. С момента откладки последнего яйца начинается насиживание, длящееся до двух недель. В это время птиц не нужно пугать, а если есть дома животные, не стоит их близко подпускать к скворечнику. Вылетают птенцы через три недели после вылупления из яйца. После вылета оба родителя продолжают кормить слётков еще около недели. Потом опустевший скворечник могут занять другие птицы, например воробьи.

Что касается природных территорий, то там заботятся о птицах экологические инспекторы. Они развешивают скворечники, а также домики для других птиц, например, сов, синиц, стрижей, трясогузок, горихвостки и других. Однако самыми привередливыми считаются именно скворцы. Хотя и они порой заселяют малопригодные домики из фанеры. Этот материал плохо сохраняет тепло и слишком гладкий, так что птенцам сложно выбраться из гнезда. Пару лет назад птицы облюбовали один из таких скворечников рядом с экоцентром "Царская пасека" в районе Измайлово. В этом году домик также не пустует. Более того, понаблюдать за парой скворцов и обустройством гнезда можно в коротком фильме экологами и выложенном на официальном портале Мосприроды или на ее страницах в социальных сетях.

Что касается других птиц, то в столицу уже прилетели дрозды, кряквы, огари, многие краснокнижные птицы. Кстати, на майские праздники в столицу должны прилететь первые соловьи.