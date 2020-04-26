Москву дезинфицировали в пятый раз

Работы начались на смотровой площадке Воробьевых гор, вдоль которой с семи утра выстроились в ряд несколько десятков поливальных машин: больших - дорожных и поменьше - тротуарных, а также тракторов с прицепами-цистернами. Большие поливалки двинулись по улице Косыгина в сторону Мосфильмовской, затем часть свернула в сторону Университетского проспекта, остальные поехали в сторону проспекта Вернадского. Из насадок каждой фонтаном били дезинфицирующие растворы.

На улицах и тротуарах ранним утром не было ни одного пешехода. Маленькие поливалки заливали раствором поверхность самой смотровой площадки и ее гранитных парапетов. Там, где не доставали машины, дезинфекцию проводили вручную коммунальщики в специальных защитных комбинезонах. Далее тотальная городская дезинфекция перешла в административные округа. В течение целого дня очищали город от вирусов и грязи более 70 тысяч коммунальщиков и более 4,5 тысячи единиц поливальной техники.

- Если будет предписание Роспотребнадзора, будем проводить такую масштабную дезинфекцию чаще, - сказал Петр Бирюков. - Пока санитарные врачи считают, что одного раза в неделю достаточно. За рабочий день мы успеваем обработать около 300 млн кв. м городских территорий.

Особенно тщательно рабочие моют и дезинфицируют площадки массового пребывания жителей: территории поликлиник и больниц, транспортно-пересадочные узлы, здания входных групп станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, МФЦ, объекты по обращению с отходами.

Как заверил заммэра, дезинфицирующий состав, используемый в столице, безопасен для человека и животных через полчаса после его нанесения на поверхность. "Используемые средства не содержат хлора, они изготовлены на основе спиртовых соединений", - рассказал Бирюков. Дозировка рекомендована Роспотребнадзором. Аналогичные средства широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детсадах и на предприятиях общественного питания. Для каждой территории свои нормативы. Дезинфекции в городе подвергаются подъезды жилых домов и дворовые территории, а также объекты транспорта. Обычно в этой работе задействовано около 70 тысяч специалистов коммунальных служб города.