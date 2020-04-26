От коронавируса скончался епископ РПЦ

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в областной клинической инфекционной больнице Курска от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Несколько дней назад священнослужитель был доставлен в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". В субботу его перевели в реанимацию, сообщили в Московском патриархате Русской православной церкви.

По данным на 26 апреля, в Курской области зарегистрировано 456 случаев инфицирования COVID-19, суточный прирост составил 67 человек. Умерли от коронавируса четыре человека, выздоровели 46.