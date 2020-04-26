Россияне устали от ограничений в связи с пандемией коронавируса, признают в правительстве. Однако эпидемиологическая обстановка складывается так, что их придется продлевать еще минимум на две недели.

Уже прошли два инкубационных периода коронавируса, но возвращаться к нормальной жизни можно будет только после того, как минует и третий период. Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

"Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что любые ограничительные меры - это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, а также психологическая усталость людей.

"Несмотря на то, что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничений в передвижении, тем не менее в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу", - добавила Голикова.

Необходимы еще как минимум две недели жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, считают в Роспотребнадзоре

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "уже прошли два инкубационных периода коронавируса, но лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни". Она утверждает, что меры, которые принимаются в России в связи с пандемией коронавируса, дают свой эффект. Но необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений из-за коронавируса. "Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент и еще Азия в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что сейчас что-то раз и закончится, - это бесперспективная история", - говорит Попова.

Москва

В городе от коронавируса вылечились 3175 человек, но общая ситуация остается напряженной. Почти половина новых случаев заражения в стране приходится именно на Москву. В столице зарегистрировано почти 40 тысяч больных COVID-19. "Тяжелых больных, у которых развивается пневмония, становится все больше, - заявила заммэра Ананстасия Ракова. - Если на позапрошлой неделе ежедневно госпиталилизировали 1300-1400 человек, то теперь - по 1900". В четверг умерли 27 москвичей с коронавирусом, в пятницу - 41, в субботу - 38...

Хотя каждый день в Москве открывается по одному-два новых стационара, а к сегодняшнему дню количество коек для лечения заболевших COVID-19 планируется довести до 22 тысяч, власти признают: система здравоохранения работает на пределе. Медики теперь берут под контроль все случаи ОРВИ. Создан кол-центр, операторы звонят каждому из 40 тысяч заболевших в день, чтобы узнать о самочувствии и температуре. При ухудшении здоровья они немедленно присылают к нему "скорую" или врача из поликлиники. Во всех стационарах города проводится тестирование на коронавирус. Анализы берут и у врачей, и у пациентов.

Но вся эта работа может быть сведена на нет, опасаются власти, если с приходом тепла москвичи начнут массово нарушать режим самоизоляции. Приметы этого уже видны. Только в прошлую пятницу полиция оштрафовала 1500 человек за его нарушение, всего же на нарушителей составлено уже свыше 23 тысяч протоколов. "Потребовалось ужесточить режим самоизоляции, так как из-за усталости от вынужденного пребывания дома все больше жителей Москвы стали выходить на улицу и пользоваться транспортом", - заявила Ракова в интервью Первому каналу. Но и в субботу были выявлены не просто нарушители режима, а из числа тех, у кого диагностирован COVID-19 в легкой форме и поэтому лечение ведется на дому. Обязательное его условие - домашний карантин.

Подготовила Любовь Проценко