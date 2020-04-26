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26.04.2020 15:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр Наций запустил документальный проект о своей истории

Текст: Сусанна Альперина
В условиях пандемии театры выживают, как могут. Большинство из них выкладывают в сеть свои спектакли, кооперируясь с мультимедиасервисами, пытаются играть новые пьесы или устраивать их читки в режиме онлайн в Zoom, а также устраивают акции, как, например, питерский БДТ. Театр Наций решил пойти свои путем, и, возможно, дать хороший пример и остальным.

На YouTube-канале Театра Наций стартовал документальный сериал "Театральная перестройка", рассказывающий о разных аспектах жизни театра: реконструкции здания, работе с зарубежными режиссерами, репетициях, гастролях, кастингах и других закулисных историях.

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"Мы не претендуем на лавры документалистов, - заявил художественный руководитель театра Евгений Миронов. - В этом году нашему зданию в Петровском переулке исполняется 135 лет, через год новой команде Театра Наций - уже 15. Мы решили использовать самоизоляцию, чтобы вспомнить пройденный путь, зафиксировать истории создания спектаклей и знаковые события. Раньше до этого не доходили руки, а сейчас мы можем поделиться своими рассказами с нашими зрителями".

Первая серия посвящена реконструкции здания театра 2008-2011 годов. В качестве главного рассказчика выступает Евгений Миронов. Также в первой серии принимают участие заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, режиссер Василий Бархатов, художник и сценограф Александр Боровский, продюсер Анастасия Голуб и актер Артем Тульчинский. Видеозапись доступна для всех желающих.

Фото: Александр Корольков
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Кроме того, на YouTube-канале Театра Наций доступны к просмотру видеоролики "Отвечаем!". Это ответы на вопросы зрителей, присланные в рамках акции "Неделя Театра Наций", приуроченной к Международному дню театра. В мероприятии приняли участие Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Сати Спивакова, Сергей Чонишвили, Равшана Куркова, Юлия Хлынина, Евгений Ткачук, Антон Ескин, Муся Тотибадзе и другие артисты.

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссеров - Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов - Ивану Вырыпаеву, Дункану Макмиллану, Мариусу фон Майенбургу, Эльфриде Елинек и Ярославе Пулинович. И, судя по всему, новый канал Театра Наций в сети без материала не останется еще долгое время.

Культура Театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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