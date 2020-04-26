В Белгороде умер онколог, заразившийся COVID-19

В ночь на 26 апреля в городской больнице №2 Белгорода скончался врач-онколог, заразившийся коронавирусом.

- Сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице, - написал на своей странице в соцсети глава региона Евгений Савченко. - В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось. Причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы. Выражаю самые глубокие соболезнования семье врача и всему медицинскому персоналу области.

По данным на 26 апреля в регионе зарегистрировано 242 заболевших COVID-19, суточный прирост составил 10 человек. 76 больных госпитализированы, трое в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ. Два человека скончались. 31 пациент выздоровел. На самоизоляции находятся 2289 жителей региона.