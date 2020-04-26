В областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за распространением COVID-19 "РГ" объяснили: у жителей этих муниципалитетов самый широкий круг социальных связей, многие из них работают в Москве. А еще продолжают возвращаться граждане из-за рубежа. К примеру, не так давно прилетели 67 туристов из Нью-Йорка, застрявших там из-за отмены авиасообщения. Буквально на днях в Химки вернулись специалисты НПО имени Лавочкина, которые больше двух месяцев провели на космодроме Куру во французской Гвиане. Они должны были запустить разгонный блок, изготовленный в Подмосковье. В связи с пандемией коронавируса работы давно пришлось свернуть, но возможность вернуться появилась только сейчас. Свою лепту в ухудшение статистики вносят и несознательные граждане. Накануне жители Ленинского округа устроили такую многочисленную и шумную вечеринку под окнами жилых домов.