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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Корона" Королёва

В каких городах Подмосковья больше всего заболевших
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8145)
Список подмосковных городов, где коронавирусной инфекцией заразились больше всего жителей, возглавляют Одинцово и Люберцы. В первом насчитывается уже 597 больных, во втором - 532. Лидерам наступают на пятки Красногорск (431), Мытищи (386), Химки и Королев (по 329). Более трехсот заболевших выявлены также в Ленинском округе, Подольске и Балашихе.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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В областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за распространением COVID-19 "РГ" объяснили: у жителей этих муниципалитетов самый широкий круг социальных связей, многие из них работают в Москве. А еще продолжают возвращаться граждане из-за рубежа. К примеру, не так давно прилетели 67 туристов из Нью-Йорка, застрявших там из-за отмены авиасообщения. Буквально на днях в Химки вернулись специалисты НПО имени Лавочкина, которые больше двух месяцев провели на космодроме Куру во французской Гвиане. Они должны были запустить разгонный блок, изготовленный в Подмосковье. В связи с пандемией коронавируса работы давно пришлось свернуть, но возможность вернуться появилась только сейчас. Свою лепту в ухудшение статистики вносят и несознательные граждане. Накануне жители Ленинского округа устроили такую многочисленную и шумную вечеринку под окнами жилых домов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

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