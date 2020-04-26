В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом

В российской столице умер 31 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

У всех умерших была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Штаб напоминает: до 1 мая все москвичи, независимо от возраста, не должны покидать место жительства. Принятые меры введены для того, чтобы уменьшить число передвижений и контактов граждан.

С этой же целью с 15 апреля введен пропускной режим для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Цифровой пропуск - специальный код, состоящий из цифр и букв, можно получить бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Для этого на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте.