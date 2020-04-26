В Подмосковье полиция пресекла "антивирусную" вечеринку

В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.

Видео с "антивирусной" вечеринки уже давно гуляет по соцсетям. Молодые люди вышли во двор крупного жилого комплекса, включили громкую музыку и устроили вечеринку, скандируя "противовирусные" лозунги. Тем самым был грубо нарушен режим самоизоляции. Как и покой добропорядочных местных жителей, которые вызвали полицию.

Как уточняют источники ТАСС, наряды немедленно прибыли в "Бутово-парк", а "тусовщики", увидев полицию, бросились бежать. Полицейские начали проверку.