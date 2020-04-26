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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле ликвидировано открытое горение на заводе по производству битума

В Туле пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "Техпрогресс", который производит битум и дорожно-полимерную ленту. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Севастополе во время самоизоляции выросло число пожаров

Пожар начался в субботу. Загорелись резинотехнические изделия на площади 800 квадратных метров, сообщает ТАСС. Позже огонь вспыхнул в одном из кабинетов в административном здании.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Задействованы 10 пожарных расчетов. Пострадавших нет. О причинах возгорания ничего не сообщается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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