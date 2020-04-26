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26.04.2020 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тульской области возобновили работу питомники и магазины стройматериалов

Текст: Антон Валагин

В преддверие дачного сезона тульские власти смягчили режим работы необходимых огородникам торговых точек. Глава региона Алексей Дюмин внес изменения в указ, регламентирующий жизнь области в условиях пандемии коронавируса.

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Покупки в магазинах стройматериалов и товаров для садоводов и огородников, ранее доступные лишь по курьерской доставке, теперь возможно совершать самовывозом. Для покупки саженцев разрешено посещение питомников - по предварительной записи и не более пяти человек одновременно.

При этом до 30 апреля продлен запрет на массовые мероприятия, работу учреждений дополнительного образования, торгово-развлекательных центров и букмекерских контор, проведение ярмарок и выезд за пределы региона организованных детских групп.

На тот же срок закрыты для посещения парки и общественные пространства.

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