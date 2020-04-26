Более 230 россиян вернулись спецрейсами из Таиланда на Дальний Восток

Специальные рейсы авиакомпании "Аврора" доставили в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск 237 россиян, которые не могли вернуться из Таиланда из-за прерванного авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева.

"Сегодня, 26 апреля, рейсами авиакомпании дальневосточники вернулись в Хабаровск (113 человек) и Петропавловск-Камчатский (124 человека), - сообщили в аппарате уполномоченного. - Ранее дальневосточники обратились в аппарат полпредства ДФО с просьбой о содействии в организации перелета".

Все прибывшие отправлены на 14-дневный карантин в обсервации.

По данным Минкомсвязи, вечером 26 апреля должен отправиться еще один рейс из Бангкока, который доставит 89 человек в Южно-Сахалинск. В ближайшее время должен решиться вопрос о доставке жителей Камчатского края из Вьетнама. Дальневосточники будут доставлены в Новосибирск, где пройдут 14-дневный карантин.