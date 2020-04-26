У Камчатки произошло землетрясение, на Курилах – выброс пепла с Эбеко

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатского полуострова, сообщает Интерфакс.

Оно произошло в воскресенье в 11:20 по местному времени (02:20 мск). По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы, очаг землетрясения зафиксирован на глубине 41 километра под морским дном. Его эпицентр находился в 204 километрах восточнее райцентра Мильково. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.

Сегодня же вулкан Эбеко, находящийся на северокурильском острове Парамушир Cахалинской области, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, пепловый шлейф уходит на восток.

Пеплопада в городе Северо-Курильске не наблюдается.