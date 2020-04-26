В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.

Чтобы найти его вернуть обратно пришлось вызывать сотрудников УВД с кинологом, сообщает РИА Новости. Нашли и вернули.

Это уже второй случай в области, когда пациенты, зараженные коронавирусом, пытались покинуть лечебное учреждение, будучи несогласными со строгим режимом. Так, в начале апреля в больнице был выставлен круглосуточный пост охраны из-за агрессивного поведения заболевшего COVID-19 мужчины, который отказывался госпитализироваться, несмотря на то, что заражены были и его супруга, и сын.

Всего в Приамурье выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 находятся на лечении.