В Приморье коронавирус добрался до деткой больницы

У работавшей в краевой детской клинической больнице №1 медицинской сестрой студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета подтверждено наличие коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что девушка должна была выйти на смену 21 апреля, но накануне сообщила о недомогании, а 24 апреля стала известно о положительном результате экспресс-теста.

В отделении, где она работала, временно приостановлена госпитализация новых пациентов. И новых случаев заражения в больнице не обнаружено.

"Новых пациентов мы направляем в другие отделения нашей больницы. У нас ситуация рабочая", - отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик.

Сейчас заболевшая девушка помещена в инфекционный госпиталь. В студенческом общежитии, где она живет, медработник следит за состоянием здоровья проживающих.

По словам ректора медуниверситета Валентина Шуматова, сегодня более 400 ординаторов и студентов старших курсов направлены в помощь медикам Приморья.

Кстати, правительством Приморского края принято решение всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках и имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции расселить из общежитий в местные отели.

Между тем

В Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью двое.