Военнослужащие ТОФ взяли шефство над ветеранами войны из Владивостока

Военнослужащие Центра материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота взяли персональное шефство над двумя ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими во Владивостоке. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Офицеры части будут опекать Ольгу Григорьевну Долотову и Николая Егоровича Фалькова, которые во время войны воевали в рядах тихоокеанцев.

Военнослужащие уже навестили ветеранов накануне праздника Победы, преподнесли им цветы и продуктовые наборы.

"Осознавая, что для пожилых людей важно общение и внимание, с интересом слушали рассказы о войне, разглядывали старые фотографии из семейных альбомов. Герои войны делились воспоминаниями, скромно рассказывая о подвигах, за которые получили награды", - говорится в сообщении Николая Воскресенского.

Помощь ветеранам войны не ограничена временными рамками, и станет постоянной для офицеров Центра МТО ТОФ.