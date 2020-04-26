Новости

Южный переходный совет Йемена объявил о режиме самоуправления на юге страны 07:54
В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19 07:49
Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы 07:15
Вывозной рейс из Таиланда доставил на Камчатку более 120 жителей края 06:55
Авиалесоохрана: 159 лесных пожаров ликвидированы в России за сутки 06:50
Въезд на территорию Нижегородской области будет ограничен 06:48
Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына 06:31
Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19 05:48
Военнослужащие ТОФ взяли шефство над ветеранами войны из Владивостока 05:44
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына 05:21
У Камчатки произошло землетрясение, на Курилах – выброс пепла с Эбеко 04:50
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени 04:48
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США 04:28
В Туле ликвидировано открытое горение на заводе по производству битума 04:02
Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о здоровье Ким Чен Ына 03:31
В Приморье коронавирус добрался до детской больницы 03:20
Куба направила более 200 врачей в ЮАР бороться с COVID-19 02:38
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер 02:23
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа 01:42
В Берлине прошел митинг против ограничений из-за COVID-19 00:48
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом 25.04.2020
Борис Джонсон приступает в понедельник к работе после болезни 25.04.2020
Испанцам с начала мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице 25.04.2020
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом 25.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч 25.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 06:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вывозной рейс из Таиланда доставил на Камчатку более 120 жителей края

Текст: Ольга Журман

В аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского приземлился чартерный рейс авиакомпании "Аврора", доставивший на полуостров 124 жителя края из Бангкока, сообщается на сайте правительства Камчатского края со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму и внешним связям Елену Стратонову.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа

По ее словам, все туристы будут направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, оборудованный на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе. Там же волонтерами принимаются необходимые прилетевшим туристам вещи от их родственников.

Накануне в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Сеула, на борту которого были 103 российских пассажира. Еще один авиарейс доставил во Владивосток 107 пассажиров из Манилы.

На 27 апреля запланирован вывозной рейс из Вьетнама в Новосибирск. В настоящее время на него уже зарегистрировались 12 из 18 жителей Камчатки. В понедельник ожидается вывозной чартер из Бангкока в Южно-Сахалинск.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" просить помощи у России
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска
За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции