Вывозной рейс из Таиланда доставил на Камчатку более 120 жителей края

В аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского приземлился чартерный рейс авиакомпании "Аврора", доставивший на полуостров 124 жителя края из Бангкока, сообщается на сайте правительства Камчатского края со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму и внешним связям Елену Стратонову.

По ее словам, все туристы будут направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, оборудованный на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе. Там же волонтерами принимаются необходимые прилетевшим туристам вещи от их родственников.

Накануне в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Сеула, на борту которого были 103 российских пассажира. Еще один авиарейс доставил во Владивосток 107 пассажиров из Манилы.

На 27 апреля запланирован вывозной рейс из Вьетнама в Новосибирск. В настоящее время на него уже зарегистрировались 12 из 18 жителей Камчатки. В понедельник ожидается вывозной чартер из Бангкока в Южно-Сахалинск.