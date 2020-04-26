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Пензенские библиотеки предложили своим землякам новую услугу. Они бесплатно читают сказки детям с помощью гаджетов. А сейчас думают, чем увлечь старшее поколение, которые тоже испытывают дефицит живого общения.

25 апреля стартует Всероссийский онлайн-марафон #75слов Победы. Библиотекари хотят подключить к нему взрослых. Каждый из них может прочитать 75 слов из письма с фронта или любимого произведения о войне.
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Что касается сказок, то эта услуга оказалась настолько популярной, что пришлось лимитировать время. Одному ребенку читают не более двадцати минут. Как показывает практика, ТОП самых часто запрашиваемых произведений возглавляют русские народные сказки и смешные детские рассказы.

А в Самаре детская писательница Мария Пашинина читает сказки по телефону ребятам со всей страны. Это ее авторские рассказы о веселом и мудром хранителе Самары - Самарике. Волшебных историй 80! "Хватит надолго, говорит писательница. - И главное - сказки веселые и очень добрые. На другом конце провода часто не один ребенок, а целая семья. И мне нравится слышать их смех, чувствовать их радость".

В начале апреля также был запущен федеральный детский проект #ВсказкуИздома для ребят до 14 лет. За первую неделю на бесплатный номер 8-800-250-10-51 поступило более 10 тысяч звонков от детей и родителей со всей страны. Прослушано 850 часов сказок - примерно 35 дней непрерывного чтения, сообщило министерства культуры.

Культура Литература Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза COVID-19. Мы справимся!

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