В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

В одном из развлекательных заведений Стерлитамака в нарушение требований самоизоляции по коронавирусу прошла вечеринка с участием нескольких десятков человек.

Клуб собрал посетителей через объявление, опубликованном в соцсети. Людям обещали свободный вход, интересную музыку и разнообразные напитки. Попросили лишь надевать маски и иметь при себе паспорт.

Общественники, узнав о происходящем, обратились в полицию.

- После поступления обращения в дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов. - Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение.