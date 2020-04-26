Крупными красными буквами на растяжке написано: "Мы вместе! Выздоравливайте". Этот плакат недавно появился на балконах жилой многоэтажки в Пензе. Напротив - находится областной Центр специализированных видов медпомощи. Здесь лечат тяжелых пациентов с COVID-19.

Этот плакат появился на балконах многоэтажки в Пензе. Напротив находится областной Центр специализированных видов медпомощи. Фото: Наталья Саванкова

Сегодня в боксах здесь лежат 125 человек. Из их окон как раз видны плакаты со словами поддержки. "Нам приятно было видеть его. Знать, что нас поддерживают и желают выздоровления", - говорит пациентка Анна Щепина. Она стала 13-й выздоровевшей и покинула стены больницы. Вместе с ней выписали еще трех женщин в возрасте от 22 до 55 лет. Для врачей это настоящий праздник. Пациенток лично провожал главврач Сергей Рыбалкин. Он вручил цветы им и докторам.

Но положительных тестов, увы, пока больше, чем выздоровевших. Ежедневно диагноз подтверждается у 15-25 человек.

Врачам помогают всем миром. Больнице передали около 300 защитных костюмов для медперсонала. Это пожертвования от частных лиц в региональный Фонд помощи в борьбе с коронавирусом. Цена одного комплекта - 2,8 тысячи рублей.

Запас лекарственных средств в больнице сформирован на два месяца, а индивидуальные средства защиты пополняются с колес. Местные предприятия, экстренно перешли на выпуск защитных костюмов, респираторов и очков для медиков.

"Уменьшается количество "тяжелых" больных с пневмониями. В минувшие выходные их поступило в три раза меньше, чем за предыдущие дни. На ИВЛ находится один человек, один пациент переведен с ИВЛ на обычную койку, - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. - Но успокаиваться рано. О плато можно будет говорить тогда, когда число заболевших и выздоравливающих сравняется".