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26.04.2020 15:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области бизнесу рассказали о работе индустриальных парков

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области провело видеоэфир с генеральным директором АО "ПромПарки" Сергеем Евсеевым в Инстаграмм-аккаунте АПИ @investinsamara.
Индустриальный парк "Новосемейкино" в Самарской области. Фото: АО "ПромПарки" Индустриальный парк "Новосемейкино" в Самарской области. Фото: АО "ПромПарки"
Индустриальный парк "Новосемейкино" в Самарской области. Фото: АО "ПромПарки"

"ПромПарки" - управляющая компания индустриальных парков "Преображенка", "Чапаевск", "Новосемейкино", 100%-ая дочерняя структура правительства Самарской области. "ПромПарки" подводит ко всем земельным участкам инвестплощадок коммуникации для размещения производств и в последующем продает участки инвесторам. В Чапаевске компания сегодня дополнительно реализует проект строительства железной дороги для будущих крупных резидентов.

Фото: ГКУ СО "ИКАСО"
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Сергей Никитин, исполнительный директор АПИ, которое работает в режиме "одного" окна с инвесторами, заметил, что в Чапаевске сегодня располагается наиболее привлекательная площадка из всех находящихся под управлением "ПромПарков" с точки зрения выгодных условий для инвесторов.

Напомним, ТОСЭР "Чапаевск" была создана в феврале этого года. Тогда же были определены 23 приоритетных вида экономической деятельности для этой территории, установлены минимальные требования, предъявляемые к инвесторам в ТОСЭР. Необходимо инвестировать минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти новых рабочих мест в первый год реализации проекта. Компании-резиденты ТОСЭР получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей и разнообразные налоговые льготы. Это сниженный налог на прибыль два процента в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение выплат во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 процентов. Также резиденты ТОСЭР "Чапаевск" могут пользоваться льготами Фонда поддержки моногородов.

Кроме того, резидентам инвестплощадки в Чапаевске самарские областные власти предоставили уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года - 2,487 миллиона за гектар.

Фото: iStock
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Также во время видеоэфира Сергей Никитин и Сергей Евсеев рассказали о том, что в ближайшем будущем в Новосемейкино и Чапаевске будут построены по два производственных корпуса площадью по десять тысяч квадратных метров для последующей сдачи их инвесторам в аренду.

- Мы рады в любое время выйти на связь с инвестором и оказать возможное содействие, - подчеркнул Сергей Никитин. - Все институты поддержки продолжают эффективно работать и в существующих условиях, изменились только каналы коммуникации. Мы готовы выслать все документы и предоставить видеосъемки с квадрокоптера по всем инвестиционным площадкам региона, а также ответить на все интересующие инвесторов вопросы.

Информацию о дополнительных мерах поддержки можно узнать у специалистов АПИ. Все вопросы можно направлять на почту info@investinsamara.ru, позвонить по телефону (846) 375-03-05, написать в социальных сетях, либо оставить заявку на сайте инвестиционного портала.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В Самарской области очень быстро принимаются решения по рассмотрению заявок резидентов. Мы умеем оперативно и эффективно работать в этом направлении, максимально сопровождая инвестора через процедуру получения статуса резидента.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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