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26.04.2020 09:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.

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Как сообщает штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции при областном правительстве, за последние сутки заболело еще 40 человек.

Более половины новых заболевших (22 человека) ранее контактировали с инфицированными, 12 случаев коронавируса выявлены у больных пневмонией, еще четыре случая у приехавших из Москвы, один случай заражения пациента с ОРВИ, и еще один человек был протестирован поскольку он старше 65 лет.

Среди новых инфицированных коронавирусом - шесть детей младше 14 лет.

В Саратове - одиннадцать человек заболевших, в Ершовской районе - десять, в Федоровском районе - трое, в Энгельсском районе и в Ровенском районе - по двое, в Вольском, Краснокутском, Балтайском, Перелюбском, Духовницком, Озинском, Татищеском, Ртищевском, Балаковском, Новоузенском, Марксовском и Аркадакском - по одному.

Ранее сообщалось, что выздоровело от коронавируса в регионе 38 человек, умерло шесть человек инфицированных, однако, по данным медиков, от других имевшихся у них заболеваний.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Распространение коронавируса COVID-19

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