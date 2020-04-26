В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.

Как сообщает штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции при областном правительстве, за последние сутки заболело еще 40 человек.

Более половины новых заболевших (22 человека) ранее контактировали с инфицированными, 12 случаев коронавируса выявлены у больных пневмонией, еще четыре случая у приехавших из Москвы, один случай заражения пациента с ОРВИ, и еще один человек был протестирован поскольку он старше 65 лет.

Среди новых инфицированных коронавирусом - шесть детей младше 14 лет.

В Саратове - одиннадцать человек заболевших, в Ершовской районе - десять, в Федоровском районе - трое, в Энгельсском районе и в Ровенском районе - по двое, в Вольском, Краснокутском, Балтайском, Перелюбском, Духовницком, Озинском, Татищеском, Ртищевском, Балаковском, Новоузенском, Марксовском и Аркадакском - по одному.

Ранее сообщалось, что выздоровело от коронавируса в регионе 38 человек, умерло шесть человек инфицированных, однако, по данным медиков, от других имевшихся у них заболеваний.