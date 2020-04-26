Новости

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики после кризиса 11:07
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 10:59
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании со 150 моряками 10:54
В США начали преследовать спекулянтов за завышение цен во время пандемии 10:51
Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги 10:51
В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов 10:49
Росстат: Реальные денежные доходы россиян сократились на 0,2 процента 10:48
Умер актер и "голос" телеканала Disney Джерри Бишоп 10:43
Ученые РАН доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе 10:37
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек 10:35
Умер актер и звезда кантри Гарольд Рейд 10:31
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 10:29
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом 09:53
Доказана возможность выживания земных микробов на Марсе и Венере 09:20
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни 09:00
Все специалисты НПО Лавочкина вернулись в РФ с закрывшегося космодрома Куру 08:33
В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19 08:29
Психолог объяснила нежелание некоторых людей носить медицинские маски 08:19
Южный переходный совет Йемена объявил о режиме самоуправления на юге страны 07:54
Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу 07:49
Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы 07:15
Вывозной рейс из Таиланда доставил на Камчатку более 120 жителей края 06:55
Авиалесоохрана: 159 лесных пожаров ликвидированы в России за сутки 06:50
Въезд на территорию Нижегородской области будет ограничен 06:48
Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына 06:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Уфе аварийные бригады восстанавливают электроснабжение 160 частных домов в поселке Нагаево, нарушенное в результате шквалистого ветра.

За сутки в информационно-диспетчерский центр Уфы поступило свыше 20 сообщений о падении и угрозе падения деревьев, элементов кровли и других конструкций из разных районов города.

В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши жилого дома и детского сада

Так, в Демском и Ленинском районах упавшие деревья повредили два автомобиля. В Октябрьском районе ветром сорвало рекламный щит, который упал, повредив три автомобиля. Еще на одну легковую машину, припаркованную на улице 50 СССР, упал шифер.

В Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18 и снес профнастил с кровли филиала Российского экономического университета имени Плеханова.

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды, а МЧС снова предупреждает уфимцев о сильных порывах ветра и напоминает о мерах предосторожности.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника