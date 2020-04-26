В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов

В Уфе аварийные бригады восстанавливают электроснабжение 160 частных домов в поселке Нагаево, нарушенное в результате шквалистого ветра.

За сутки в информационно-диспетчерский центр Уфы поступило свыше 20 сообщений о падении и угрозе падения деревьев, элементов кровли и других конструкций из разных районов города.

Так, в Демском и Ленинском районах упавшие деревья повредили два автомобиля. В Октябрьском районе ветром сорвало рекламный щит, который упал, повредив три автомобиля. Еще на одну легковую машину, припаркованную на улице 50 СССР, упал шифер.

В Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18 и снес профнастил с кровли филиала Российского экономического университета имени Плеханова.

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды, а МЧС снова предупреждает уфимцев о сильных порывах ветра и напоминает о мерах предосторожности.