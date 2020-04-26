Въезд на территорию Нижегородской области будет ограничен со следующей недели. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин у себя в Instagram.

По его словам, въезд будет разрешен только по паспортам с пропиской в области, а также рабочим пропускам. Причем, рабочие пропуска на выходные дни будут приостановлены, за исключением экстренных случаев.

- Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские, - подчеркнул глава региона.

По данным на 25 апреля в Нижегородской области коронавирус верифицирован у 1214 человек. Было сделано 55137 тестов на коронавирус. 109 пациентов уже выздоровели и выписались.

- По цифрам. Вспомните мой пост от пятницы 17 апреля. Я ожидал 24 апреля до 1300 зараженных. Итог - 1096. Это результат того, что нижегородцы все-таки молодцы, а уровень самоизоляции в целом достойный. Всю неделю из миллионников второе место после Москвы. В следующую пятницу модель давала 2600. Я рассчитываю до 2400. Получается, я оптимист? Нет. Это много. Но может быть гораздо больше из-за новых очагов. И людей, которым на всех наплевать, - отметил Глеб Никитин.