Вузы проведут приемную кампанию в онлайн-режиме

Переход на дистанционное обучение для башкирских вузов прошел сравнительно легко. Все благодаря уже имеющимся наработкам. Но когда завершится режим самоизоляции, неизвестно, поэтому университеты на всякий случай готовятся провести и выпускные экзамены, и приемную кампанию в удаленном режиме.

Ожидаем большой наплыв абитуриентов

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин отметил, что у них переход на дистанционное обучение прошел в сжатые сроки. Ведь еще семь лет назад в вузе начали применять данные технологии в программах института дополнительного профобразования. А затем организовали прием по основным программам в формате традиционного и электронного обучения.

Кроме того, в 2019-м году технический университет совместно с рядом ведущих вузов запустил открытую платформу нефтегазового образования oiledu.ru, которая сегодня также активно используется профильными вузами и колледжами России.

"Экзаменационные сессии начнутся в конце мая, - рассказывает Олег Баулин. - У каждого студента есть личный кабинет на сайте вуза, где размещен актуализированный календарный график испытаний, изменения произошли только на невыпускных курсах. Сессию очников сдвинули на неделю и более. Госэкзамены отменили, дипломное проектирование завершат в дистанционном формате. Сроки и способ проведения экзаменационной сессии и защиты выпускных квалификационных работ будут зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Миннауки и высшего образования России. Но мы уже разработали временный порядок проведения государственной итоговой аттестации, в котором расписали правила подготовки к защите выпускных работ в дистанционном формате".

Что касается приемной кампании, то в институте ждут документов и заявлений абитуриентов в электронном виде.

"Для нашего вуза в связи с ожидаемым большим наплывом поступающих актуальным является вопрос формата проведения внутренних вступительных испытаний, - подчеркнул Олег Баулин. - Это касается абитуриентов из числа выпускников колледжей, иностранных граждан, а также желающих поступать на творческие направления подготовки нашего университета. Работы по организации таких экзаменов с использованием электронных технологий доступа и идентификации личности уже ведутся. В ближайшее время пройдет апробация данной системы и публикация порядка приема в наш университет в 2020 году".

Практику пройдут тоже онлайн

Ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, председатель Совета ректоров вузов Башкортостана Салават Сагитов тоже отметил, что в их вузе за прошедшие пять лет накоплен опыт проведения дистанционных занятий и значительная база учебных материалов.

Но если раньше все это использовали преимущественно для работы с заочниками и в системе дополнительного образования, то теперь ориентированы на всех студентов.

"Информационно-образовательная среда университета, частью которой является сайт дистанционного обучения, - отметил Салават Сагитов, - это система организации взаимодействия между преподавателями и обучающимися. Она автоматически фиксирует активность участников процесса, время входа и выхода, размещение заданий преподавателями и выполнение их студентами. А общение обеспечивает система чатов. То есть дистанционные занятия прогуливать не получится. Такой контроль повышает ответственность всех участников процесса".

По словам ректора, в первые дни перехода на новый режим работы были трудности, связанные с доступом к сетевым ресурсам из-за резкого роста нагрузки на сайт. Проблему решили путем перераспределения мощностей. Вопрос с прохождением практики в период действия режима самоизоляции в вузе также проработали.

"Законодательство разрешает нам проводить практику на базе вуза, - продолжает Салават Сагитов. - Поэтому мы распределили студентов по кафедрам и постарались вместе с работодателями сформулировать задания так, чтобы их можно выполнять в дистанционном формате".

Например, студенты педагогических направлений подготовки (в том числе колледжа) активно включились в работу со школами и помогают учителям готовить материалы к урокам, проверять выполнение заданий школьниками. А заодно и сами получают совершенно неожиданный для себя опыт педагогический работы.

Летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию педагогический университет также готовятся провести в дистанционном формате. Тем более, что опыт есть: так принимают экзамены у заочников с 2014 года. А отдельные кафедры проводили итоговые аттестации по программам магистратуры в формате двудипломного образования с вузами Казахстана с защитой в вузе-партнере.

"Также нам приходилось прибегать к этой форме работы с иностранными студентами, которые по стечению обстоятельств были вынуждены уехать на родину и выходили на защиту, находясь на территории своей страны. Законодательство это позволяет, просто такой опыт не был массовым, - отметил Салават Сагитов. - У нашего вуза есть и необходимые технические возможности, и коллеги, которые поделятся своим опытом и нюансами, на которые следует обратить внимание".

Также технические службы университета сейчас решают вопросы организации прокторинга - процедуры контроля на онлайн-экзамене.

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