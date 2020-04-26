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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вузы проведут приемную кампанию в онлайн-режиме

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Переход на дистанционное обучение для башкирских вузов прошел сравнительно легко. Все благодаря уже имеющимся наработкам. Но когда завершится режим самоизоляции, неизвестно, поэтому университеты на всякий случай готовятся провести и выпускные экзамены, и приемную кампанию в удаленном режиме.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Ожидаем большой наплыв абитуриентов

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин отметил, что у них переход на дистанционное обучение прошел в сжатые сроки. Ведь еще семь лет назад в вузе начали применять данные технологии в программах института дополнительного профобразования. А затем организовали прием по основным программам в формате традиционного и электронного обучения.

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Кроме того, в 2019-м году технический университет совместно с рядом ведущих вузов запустил открытую платформу нефтегазового образования oiledu.ru, которая сегодня также активно используется профильными вузами и колледжами России.

"Экзаменационные сессии начнутся в конце мая, - рассказывает Олег Баулин. - У каждого студента есть личный кабинет на сайте вуза, где размещен актуализированный календарный график испытаний, изменения произошли только на невыпускных курсах. Сессию очников сдвинули на неделю и более. Госэкзамены отменили, дипломное проектирование завершат в дистанционном формате. Сроки и способ проведения экзаменационной сессии и защиты выпускных квалификационных работ будут зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Миннауки и высшего образования России. Но мы уже разработали временный порядок проведения государственной итоговой аттестации, в котором расписали правила подготовки к защите выпускных работ в дистанционном формате".

Что касается приемной кампании, то в институте ждут документов и заявлений абитуриентов в электронном виде.

"Для нашего вуза в связи с ожидаемым большим наплывом поступающих актуальным является вопрос формата проведения внутренних вступительных испытаний, - подчеркнул Олег Баулин. - Это касается абитуриентов из числа выпускников колледжей, иностранных граждан, а также желающих поступать на творческие направления подготовки нашего университета. Работы по организации таких экзаменов с использованием электронных технологий доступа и идентификации личности уже ведутся. В ближайшее время пройдет апробация данной системы и публикация порядка приема в наш университет в 2020 году".

Практику пройдут тоже онлайн

Ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, председатель Совета ректоров вузов Башкортостана Салават Сагитов тоже отметил, что в их вузе за прошедшие пять лет накоплен опыт проведения дистанционных занятий и значительная база учебных материалов.

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Но если раньше все это использовали преимущественно для работы с заочниками и в системе дополнительного образования, то теперь ориентированы на всех студентов.

"Информационно-образовательная среда университета, частью которой является сайт дистанционного обучения, - отметил Салават Сагитов, - это система организации взаимодействия между преподавателями и обучающимися. Она автоматически фиксирует активность участников процесса, время входа и выхода, размещение заданий преподавателями и выполнение их студентами. А общение обеспечивает система чатов. То есть дистанционные занятия прогуливать не получится. Такой контроль повышает ответственность всех участников процесса".

По словам ректора, в первые дни перехода на новый режим работы были трудности, связанные с доступом к сетевым ресурсам из-за резкого роста нагрузки на сайт. Проблему решили путем перераспределения мощностей. Вопрос с прохождением практики в период действия режима самоизоляции в вузе также проработали.

"Законодательство разрешает нам проводить практику на базе вуза, - продолжает Салават Сагитов. - Поэтому мы распределили студентов по кафедрам и постарались вместе с работодателями сформулировать задания так, чтобы их можно выполнять в дистанционном формате".

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Например, студенты педагогических направлений подготовки (в том числе колледжа) активно включились в работу со школами и помогают учителям готовить материалы к урокам, проверять выполнение заданий школьниками. А заодно и сами получают совершенно неожиданный для себя опыт педагогический работы.

Летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию педагогический университет также готовятся провести в дистанционном формате. Тем более, что опыт есть: так принимают экзамены у заочников с 2014 года. А отдельные кафедры проводили итоговые аттестации по программам магистратуры в формате двудипломного образования с вузами Казахстана с защитой в вузе-партнере.

"Также нам приходилось прибегать к этой форме работы с иностранными студентами, которые по стечению обстоятельств были вынуждены уехать на родину и выходили на защиту, находясь на территории своей страны. Законодательство это позволяет, просто такой опыт не был массовым, - отметил Салават Сагитов. - У нашего вуза есть и необходимые технические возможности, и коллеги, которые поделятся своим опытом и нюансами, на которые следует обратить внимание".

Также технические службы университета сейчас решают вопросы организации прокторинга - процедуры контроля на онлайн-экзамене.

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