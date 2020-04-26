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26.04.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов выпала из окна

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В Красноярске из окна служебного кабинета на пятом этаже госпиталя для ветеранов войн на улице Вильского выпала ВРИО главного врача клиники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным регионального минздрава, женщина осталась жива, в больнице скорой медицинской помощи ей сделали экстренную операцию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии находится в реанимации, медики никаких прогнозов не дают.

В причинах случившегося разбираются правоохранители. В следственном управлении СК России по региону официально ситуацию пока не комментируют.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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