В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов выпала из окна

В Красноярске из окна служебного кабинета на пятом этаже госпиталя для ветеранов войн на улице Вильского выпала ВРИО главного врача клиники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным регионального минздрава, женщина осталась жива, в больнице скорой медицинской помощи ей сделали экстренную операцию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии находится в реанимации, медики никаких прогнозов не дают.

В причинах случившегося разбираются правоохранители. В следственном управлении СК России по региону официально ситуацию пока не комментируют.