Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты

Уникальную операцию провела в Арктике российская крылатая пехота. Подразделение ВДВ, оснащенное помимо штатного оружия специальной экипировкой, управляемыми парашютами, кислородными аппаратами и навигационным оборудованием, десантировалось из военно-транспортного Ил-76 на Землю Франца Иосифа с высоты 10 километров. Такое прежде не выполняла ни одна армия в мире.

Свободное падение заняло у десантников около двух с половиной минут. Температура в верхних слоях атмосферы достигала -60 градусов, землю от военнослужащих скрывало сплошное одеяло облаков, а ветер грозил унести парашютистов на несколько десятков километров от заданного района посадки. Все это не повлияло на выполнение задачи, которая не ограничивалась рекордным прыжком. Едва группа благополучно приземлилась в снегах, военные оборудовали лагерь для приема основных сил. А потом вместе со спецназом совершили лыжный марш к мысам Нимрод и Бабушкина на острове Земля Александры и с помощью беспилотников выполнили поиск и уничтожение лагеря условного противника. На все про все у десантников ушло трое суток.

Строго говоря, парашютисты-исследователи высаживались и с большей высоты: мировой рекорд превышает 40 километров. Но то были одиночки в специальных скафандрах. Уникальность нынешнего десантирования в другом: его выполнили группой, в штатном арктическом снаряжении, с оружием и грузами. И делалось это не ради рекордов, а с сугубо практической целью - проверить боеспособность нашей крылатой пехоты в экстремальных условиях российского Заполярья.

Именно на практическую часть уникальной операции, организованной по поручению министра обороны Сергея Шойгу, сделал акцент замглавы военного ведомства РФ Юнус-Бек Евкуров, сам являющийся профессиональным десантником. "Подобные учения мы будем проводить ежегодно в разных районах Арктики различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения", - пообещал генерал.

В апреле 2014 года ВДВ установили в Заполярье другой рекорд. Тогда впервые в истории Арктики более полусотни солдат и офицеров Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии прыгнули с парашютом на дрейфующую в океане льдину неподалеку от Северного полюса.