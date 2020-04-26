Дистанционное обучение позволит сохранить качество высшего образования

Чтобы помочь вузам перейти на дистанционный формат обучения, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) еще в конце марта открыл бесплатный доступ более чем к сотне своих онлайн-курсов. Это было ответом вуза на развивающуюся пандемию коронавирусной инфекции, которая потребовала введения мер по предупреждению ее распространения, в том числе переноса обучения в онлайн.

Образовательные курсы университета размещены на Национальном портале "Открытое образование", международной платформе Coursera и внутренних образовательных порталах самого Политеха. Вуз, имеющий большой опыт в онлайн-образовании, охотно делится им с коллегами, помогая преодолеть сложную ситуацию. О проблемах, связанных с введением дистанционного обучения, "РГ" рассказал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Андрей Иванович, заявки на онлайн-курсы СПбПУ поступают десятками - из разных вузов страны. Какие курсы наиболее востребованы?

Андрей Рудской: Прежде всего инженерно-технических направлений: "Экспериментальные методы в биомедицине", "Методы вычислительной математики", "Технологии "Фабрик Будущего". А самый востребованный - "Основы проектной деятельности", который можно использовать в реализации образовательных программ разных направлений подготовки.

Чтобы вузы-партнеры могли наиболее эффективно встраивать онлайн-курсы СПбПУ в свой образовательный процесс, мы предоставляем доступ к ним не только студентам, но и преподавателям. Это дает возможность организовывать общение со студентами на форуме курса.

В Политехе началась промежуточная аттестация в онлайн-формате. Удачен ли первый опыт?

Андрей Рудской: Вполне. Для проведения промежуточной аттестации мы используем свою LMS-систему, а также платформу Microsoft Teams, которая позволяет выстроить более конструктивный и творческий диалог с преподавателями. Для проведения зачетов и экзаменов, в отличие от обычных занятий, необходима обязательная идентификация личности студента и заполнение преподавателем электронной ведомости по результатам устного собеседования. Специально для преподавателей были проведены обучающие семинары.

Вуз одним из первых разработал нормативную базу по процедуре дистанционной сдачи ГИА

Как быть с итоговой аттестацией, сложнее ли организовать ее дистанционно?

Андрей Рудской: Государственная итоговая аттестация (ГИА) в отличие от промежуточной аттестации жестче регламентирована. В Политехе и ГИА в бакалавриате, специалитете, магистратуре, среднем профессиональном образовании, и сдача кандидатских экзаменов в аспирантуре будут проходить в июне исключительно дистанционно. А представить и защитить свой научный доклад по диссертации аспиранты смогут в сентябре. Мы одними из первых в стране разработали локальную нормативную базу по процедуре сдачи ГИА в дистанционном формате и создали общеуниверситетский образовательный портал ГИА. Он станет основным инструментом для ее сдачи.

Вы нашли возможность в период самоизоляции поддержать обучающихся и денежными выплатами?

Андрей Рудской: Мы приняли решение, что в период эпидемии все студенты получат дополнительную единовременную выплату в размере месячной стипендии - 2200 рублей. Общая сумма выплат - более 60 миллионов рублей, эти средства выделили из резервного фонда университета. Любая посильная материальная помощь поможет пережить нынешние непростые обстоятельства. Студенты получают эту компенсацию вне зависимости от иных выплат. Распоряжение относится ко всем студентам вуза, получающим высшее и среднее профессиональное образование в очной форме, в том числе и к обучающимся за счет собственных средств, а также к иностранным студентам и аспирантам. Это не просто материальная помощь, это еще и моральная поддержка всем студентам Политеха, знак того, что мы - одна семья, и мы помним о каждом.

СПбПУ имеет большой опыт в онлайн-образовании и охотно делится им с коллегами

Политех - один из крупнейших вузов страны, у вас учится более 33 тысяч студентов. И поступить сюда мечтают многие. Как в этом году будет организован прием?

Андрей Рудской: Из-за переноса сроков сдачи ЕГЭ даты старта приемной кампании также сдвинутся на тот же период. Прием на очную форму должен пройти до конца августа, чтобы мы смогли начать учебный год 1 сентября.

Ученые Политеха вместе с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева создали математическую модель распространения коронавируса. Поделитесь результатом: к чему нам готовиться?

Андрей Рудской: Разработкой модели занимается группа ученых под руководством проректора по перспективным проектам, профессора Алексея Боровкова. Группа прогнозирует возможную продолжительность эпидемии коронавирусной инфекции в Петербурге до июня - июля, то есть на 3-4 месяца с даты подтверждения диагноза первому заболевшему - это, напомню, произошло 4 марта. Сценарии с введением мер контроля (самоизоляция, дистанционное обучение и прочее) и без введения контроля по показателям заболеваемости могут различаться между собой на пике эпидемии в 50 раз! Число заразившихся может быть от 40 тысяч до двух миллионов человек.

Профессор нашего университета Андрей Козлов, ученый с мировым именем, считает важным, что расшифрован геном вируса: открыты возможности разрабатывать вакцины и лекарства. В том, что человечество справится с пандемией, можно не сомневаться. Но ее длительность будет напрямую зависеть от нашей дисциплинированности в соблюдении правил самоизоляции и гигиены. Дорогие россияне, обращаюсь к каждому из вас: проявите сознательность во имя вашего здоровья и здоровья близких - оставайтесь дома!