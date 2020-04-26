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26.04.2020 22:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские волонтеры сняли видеоролик о своей работе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Петербургские волонтеры сняли и выложили в соцсети видеоролик о своей работе в проекте #Мывместе.
Фото: Центр городских волонтеров. Фото: Центр городских волонтеров.
Фото: Центр городских волонтеров.

В трехминутной записи под названием "Охота на COVID-19" - квинтэссенция волонтерских будней за весь месяц. Получение аккредитации и первая смена. Выполнение заявок пешком и на троллейбусе. На машине от администрации. На выданном в пользование спонсорском автомобиле. Бесконечные аптеки в поисках нужных лекарств. Километры прилавков продуктовых магазинов. Сотни пакетов с пенсионерскими заказами. Улицы, дворы, парадные, лестницы. И благодарные лица бабушек и дедушек.

Фото: Евгения Цинклер / РГ
Волонтеры будут разносить петербуржцам "РГ" до конца самоизоляции

Автор ролика - Ольга Агеева. Сотрудник ресторанной сферы, сейчас она оказалась без работы и с первых же дней присоединилась к добровольцам акции помощи пожилым людям во время пандемии. Кстати, Ольга говорит, что давно мечтала о волонтерстве, правда, другом - представляла себя спасителем животных где-нибудь в Латинской Америке.

Уже на проекте Ольга познакомилась с Аллой - теперь они работают в своем Красногвардейском районе вдвоем, так эффективнее и веселее. На их счету уже около ста выполненных заявок.

- Когда работали пешком, на выполнение заявок уходил весь день. Было тяжело. На машине все намного быстрее. Но все равно, если считать время сбора заявок, онлайн-заказ в аптеке и закупку с развозкой, выходит часов пять-шесть в день, - рассказывает Ольга. - Но все хорошо. За месяц работы у меня не было с заявителями ни одной неприятной ситуации. Доверие чужих людей для меня оказалось самым ценным опытом в этом проекте. Когда человек фокусируется на своей персоне, копается в себе, жалеет себя - он несчастлив. Помочь другому, дать ему свою заботу, внимание и время - это и есть счастье.

Координатор Дмитрий: Шестнадцатилетний капитан

В Красногвардейском районе, где работают Ольга с Аллой, весьма необычный координатор - Дмитрию Шифрину всего шестнадцать лет. В Петербурге он самый молодой участник проекта #Мывместе. И при этом не только руководит работой одного района, но и ведет учет волонтерских часов по всему городу.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Петербургские волонтеры #Мывместе выполнили больше 10 тысяч заявок

Дмитрий - чрезвычайно деятельный юноша. Он учится в десятом классе (разумеется, на отлично), возглавляет школьный волонтерский отряд, входит в районные лидеры Российского движения школьников, состоит детско-молодежном общественном объединении и движении "Волонтеры-медики", ведет собственный социальный проект и это далеко не все. Кем быть, еще не решил - выбирает между юридическим и педагогическим образованием. Но совершенно ясно, что мы еще услышим о нем как о заметном общественном деятеле.

То, что сейчас ему приходится координировать работу людей вдвое, а то и втрое старше, школьника не смущает.

- Знаете, это незабываемые ощущения. Несчастье всех сплотило, и в проекте мы на равных. Волонтеры относятся ко мне с уважением и пониманием. Другие координаторы меня поддерживают, подбадривают и удивляются тому, что в современном мире встречаются такие активные подростки, - говорит Дмитрий. - Меня поражают мои волонтеры, они все очень крутые! Заявки уходят меньше, чем за минуту. Бывает всякое, но за все время еще не видел, чтобы кто-то из добровольцев расстроился, все на позитиве. Очень приятно, когда бабушки или дедушки благодарят за помощь и просят, чтобы к ним приходил конкретный волонтер. Такое признание о многом говорит.

Дмитрий Шифрин, координатор волонтеров по Красногвардейскому району. Фото: Архив Дмитрия Шифрина

Справка "РГ"

Согласно оперативной сводке Смольного, на сегодняшний день волонтеры проекта #Мывместе выполнили 10612 заявок петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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