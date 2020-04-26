Петербургские вузы борются за статус инновационных центров

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) ежегодно проходит конкурс Start-up, на который студенты заявляют различные инновационные проекты: от диагностики заболеваний по слюне и слезе до совершенствования аккумуляторов и разработки курса по изучению иностранного языка. Например, ранние стадии болезни Паркинсона можно выявить с помощью тест-полосок, в которых молодые ученые используют слезную жидкость. Анализатор работает по принципу теста на беременность и может использоваться даже дома. В основе - система иммунохроматографии, то есть "записи" реакции антител на конкретный белок.
Еще одна разработка - экспресс-тест на выявление рака молочной железы по слюне. Тест основан на схожести по ряду параметров молочной и слюнной желез и наличию в слюне больных женщин определенных онкомаркеров, которые возникают при появлении опухолей. Методика нацелена на наиболее раннее выявление недуга, оно с последующим адекватным лечением позволяет полностью излечить пациентку.
Изучать русский язык без языка-посредника - цель другого проекта, который поможет иностранным абитуриентам.
Полезна разработка и тем, кто планирует переехать в Россию. В процессе изучения новое слово или выражение дублируется картинкой с изображением предмета или ситуации. Сделан курс, который поможет иностранцам быстро освоиться в России.
Вариант первого отечественного прибора для изготовления полимерных нанопокрытий также предложен студентами СПбГУ. Прибор можно использовать в различных областях - от биомедицины до звукоизоляции.
Ряд разработок касается совершенствования аккумуляторов. Одна команда работает над увеличением срока службы аккумуляторов, другая решает проблему увеличения срока службы аккумуляторов в условиях Арктики, третья - занимается безопасностью эксплуатации аккумуляторов.
Студенты университета также разработали веб-платформу, которая сделает 3D-печать в России более популярной. Благодаря проекту обычные пользователи, не имеющие технического образования и собственного устройства для 3D-печати, смогут создавать качественные изделия по индивидуальному заказу.
- Студенты должны понимать, насколько их изобретение применимо в жизни. Интерес к проектам проявляют крупные российские и иностранные компании и институты. Благодаря реализованным проектам студенты получают "путевку" в реальный бизнес, - поясняет председатель экспертного совета конкурса Евгений Пен.
В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) созданы уникальные научно-технические программы опережающей подготовки инженеров в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Инновации генерирует Инженерная школа, модель исследовательского процесса которой строится на комплексном применении технологий Индустрии 4.0 в концепции LearningFactory. Это позволяет внедрять программы гибкого цифрового технологического образования и реализовывать научно-технические проекты, направленные на повышение качества жизни в современном информационно-технологическом мире.
Проект "Киберфизические системы в электроэнергетике", как рассказал директор Инженерной школы Сергей Соленый, направлен на создание роботизированных систем диагностики и ремонта электрооборудования для автоматизации процесса обслуживания и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий и городов. Одна из сфер применения - линии электропередачи (ЛЭП).
Проект "Исследование пассажиропотоков городского транспорта с применением беспилотных авиационных систем" поможет оценить эффективность наземного транспорта в мегаполисах. Дрон, управляемый оператором, синхронизируется с автобусом, идентифицирует пассажиров на остановках общественного транспорта и передает оператору данные в реальном времени. Сам автобус может быть "базовой станцией" для управления дроном.
Проект, посвященный борьбе с COVID-19, реализован в финале студенческого трека Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Летательная робототехника". В лабораторно-соревновательных условиях, получая данные о наличии людей на улицах и идентифицируя заболевших среди прохожих, студенты быстро и безопасно обеспечили людей экспресс-тестами с помощью дронов. Специально для олимпиады в ГУАП был создан Центр управления полетами.
Широк спектр проектов и в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) - от кубсатов (сверхмалых искусственных спутников Земли) до аппаратуры, которую ждут в практическом здравоохранении. Например, в Центре перспективных исследований СПбПУ (совместно с Новосибирским приборостроительным заводом) создан первый в России медицинский комплекс для удаления новообразований ультразвуком "Диатер". Он предназначен для неинвазивного лечения опухолей методом отторжения тканей с помощью фокусированного ультразвука высокой интенсивности. Причем процедура проходит безболезненно и не требует общего наркоза. В 2020 и 2021 годах будут проводиться заводские и клинические испытания, после чего запланированы регистрация комплекса и его вывод на рынок.
Как подчеркнул Виталий Сергеев, проректор по науке СПбПУ, университет активно занимается направлением LifeScience, которое показывает возможности использования современной исследовательской базы для улучшения здоровья людей.
Найдет применение в авиастроении виртуальный испытательный полигон "Крыло", на котором моделируются различные условия эксплуатации самолетов, в том числе при попадании в них птиц. Тестирование на "птицестойкость" является частью разработки самолета. Полигон также позволяет проводить не менее важные виртуальные испытания на статическую прочность элементов конструкции (для выявления наиболее напряженных деталей), усталостную долговечность и другие технические параметры. "Крыло" дает возможность сократить донатурные испытания более чем на 80 процентов.
СПбПУ является одним из основных участников проекта по созданию маломерных многофункциональных радиоуправляемых безэкипажных судов "Катамаран-КК" (КК - кадетский корпус).
"Мы разрабатываем программное обеспечение и электронику для дистанционного управления полезной нагрузкой, ставим на катамараны робот-манипулятор собственного производства, который позволит брать биопробы с поверхности воды", - пояснил директор Центра развития инновационной деятельности СПбПУ Алексей Майстро.
После завершения сборки и проведения испытаний на воде один катамаран передадут в Кронштадтский морской кадетский военный корпус (планируется, что в дальнейшем он примет участие в кругосветной экспедиции), а остальные - другим морским училищам. Воспитанники смогут изучать теорию и практику управления судами, проводить исследования вод Финского залива.
А в центре открытого образования СПбПУ разработали онлайн-тренажеры для подготовки студентов-экономистов. Проект реализован совместно с одной из ведущих российских IT-компаний. Семь тренажеров встроены в программу онлайн-курса "Экономика предприятия", размещенного на Национальном портале открытого образования. Тренажеры имеют элементы геймификации и охватывают такие темы курса, как "оборотные средства", "затраты", "ценообразование", "инвестиционные проекты". Слушателю необходимо отвечать на теоретические вопросы, решать практические задачи и принимать управленческие решения.
Общий характер современных вузовских исследований отмечают все эксперты: нынешние студенты - независимо от профилей вузов - нацелены на конкретный практический результат больше, чем их сверстники десятилетия назад.