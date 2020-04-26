Петербургские вузы борются за статус инновационных центров

Петербургские вузы во все времена были центрами научной мысли. То, сколько интересных проектов предлагают студенты дня сегодняшнего, не поддается исчислению. Вот лишь некоторые.

На выставках инноваций все чаще можно увидеть беспилотники с разными функциями. Фото: Сергей Михеев

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) ежегодно проходит конкурс Start-up, на который студенты заявляют различные инновационные проекты: от диагностики заболеваний по слюне и слезе до совершенствования аккумуляторов и разработки курса по изучению иностранного языка. Например, ранние стадии болезни Паркинсона можно выявить с помощью тест-полосок, в которых молодые ученые используют слезную жидкость. Анализатор работает по принципу теста на беременность и может использоваться даже дома. В основе - система иммунохроматографии, то есть "записи" реакции антител на конкретный белок.

Еще одна разработка - экспресс-тест на выявление рака молочной железы по слюне. Тест основан на схожести по ряду параметров молочной и слюнной желез и наличию в слюне больных женщин определенных онкомаркеров, которые возникают при появлении опухолей. Методика нацелена на наиболее раннее выявление недуга, оно с последующим адекватным лечением позволяет полностью излечить пациентку.

Изучать русский язык без языка-посредника - цель другого проекта, который поможет иностранным абитуриентам.

Полезна разработка и тем, кто планирует переехать в Россию. В процессе изучения новое слово или выражение дублируется картинкой с изображением предмета или ситуации. Сделан курс, который поможет иностранцам быстро освоиться в России.

Вариант первого отечественного прибора для изготовления полимерных нанопокрытий также предложен студентами СПбГУ. Прибор можно использовать в различных областях - от биомедицины до звукоизоляции.

Одна из разработок позволяет диагностировать различные заболевания по слюне, другая - изучать русский язык без языка-посредника

Ряд разработок касается совершенствования аккумуляторов. Одна команда работает над увеличением срока службы аккумуляторов, другая решает проблему увеличения срока службы аккумуляторов в условиях Арктики, третья - занимается безопасностью эксплуатации аккумуляторов.

Студенты университета также разработали веб-платформу, которая сделает 3D-печать в России более популярной. Благодаря проекту обычные пользователи, не имеющие технического образования и собственного устройства для 3D-печати, смогут создавать качественные изделия по индивидуальному заказу.

- Студенты должны понимать, насколько их изобретение применимо в жизни. Интерес к проектам проявляют крупные российские и иностранные компании и институты. Благодаря реализованным проектам студенты получают "путевку" в реальный бизнес, - поясняет председатель экспертного совета конкурса Евгений Пен.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) созданы уникальные научно-технические программы опережающей подготовки инженеров в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Инновации генерирует Инженерная школа, модель исследовательского процесса которой строится на комплексном применении технологий Индустрии 4.0 в концепции LearningFactory. Это позволяет внедрять программы гибкого цифрового технологического образования и реализовывать научно-технические проекты, направленные на повышение качества жизни в современном информационно-технологическом мире.

Проект "Киберфизические системы в электроэнергетике", как рассказал директор Инженерной школы Сергей Соленый, направлен на создание роботизированных систем диагностики и ремонта электрооборудования для автоматизации процесса обслуживания и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий и городов. Одна из сфер применения - линии электропередачи (ЛЭП).

Проект "Исследование пассажиропотоков городского транспорта с применением беспилотных авиационных систем" поможет оценить эффективность наземного транспорта в мегаполисах. Дрон, управляемый оператором, синхронизируется с автобусом, идентифицирует пассажиров на остановках общественного транспорта и передает оператору данные в реальном времени. Сам автобус может быть "базовой станцией" для управления дроном.

Проект, посвященный борьбе с COVID-19, реализован в финале студенческого трека Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Летательная робототехника". В лабораторно-соревновательных условиях, получая данные о наличии людей на улицах и идентифицируя заболевших среди прохожих, студенты быстро и безопасно обеспечили людей экспресс-тестами с помощью дронов. Специально для олимпиады в ГУАП был создан Центр управления полетами.

Широк спектр проектов и в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) - от кубсатов (сверхмалых искусственных спутников Земли) до аппаратуры, которую ждут в практическом здравоохранении. Например, в Центре перспективных исследований СПбПУ (совместно с Новосибирским приборостроительным заводом) создан первый в России медицинский комплекс для удаления новообразований ультразвуком "Диатер". Он предназначен для неинвазивного лечения опухолей методом отторжения тканей с помощью фокусированного ультразвука высокой интенсивности. Причем процедура проходит безболезненно и не требует общего наркоза. В 2020 и 2021 годах будут проводиться заводские и клинические испытания, после чего запланированы регистрация комплекса и его вывод на рынок.

Как подчеркнул Виталий Сергеев, проректор по науке СПбПУ, университет активно занимается направлением LifeScience, которое показывает возможности использования современной исследовательской базы для улучшения здоровья людей.

В центре открытого образования СПбПУ разработали онлайн-тренажеры для студентов-экономистов

Найдет применение в авиастроении виртуальный испытательный полигон "Крыло", на котором моделируются различные условия эксплуатации самолетов, в том числе при попадании в них птиц. Тестирование на "птицестойкость" является частью разработки самолета. Полигон также позволяет проводить не менее важные виртуальные испытания на статическую прочность элементов конструкции (для выявления наиболее напряженных деталей), усталостную долговечность и другие технические параметры. "Крыло" дает возможность сократить донатурные испытания более чем на 80 процентов.

СПбПУ является одним из основных участников проекта по созданию маломерных многофункциональных радиоуправляемых безэкипажных судов "Катамаран-КК" (КК - кадетский корпус).

"Мы разрабатываем программное обеспечение и электронику для дистанционного управления полезной нагрузкой, ставим на катамараны робот-манипулятор собственного производства, который позволит брать биопробы с поверхности воды", - пояснил директор Центра развития инновационной деятельности СПбПУ Алексей Майстро.

После завершения сборки и проведения испытаний на воде один катамаран передадут в Кронштадтский морской кадетский военный корпус (планируется, что в дальнейшем он примет участие в кругосветной экспедиции), а остальные - другим морским училищам. Воспитанники смогут изучать теорию и практику управления судами, проводить исследования вод Финского залива.

А в центре открытого образования СПбПУ разработали онлайн-тренажеры для подготовки студентов-экономистов. Проект реализован совместно с одной из ведущих российских IT-компаний. Семь тренажеров встроены в программу онлайн-курса "Экономика предприятия", размещенного на Национальном портале открытого образования. Тренажеры имеют элементы геймификации и охватывают такие темы курса, как "оборотные средства", "затраты", "ценообразование", "инвестиционные проекты". Слушателю необходимо отвечать на теоретические вопросы, решать практические задачи и принимать управленческие решения.

Общий характер современных вузовских исследований отмечают все эксперты: нынешние студенты - независимо от профилей вузов - нацелены на конкретный практический результат больше, чем их сверстники десятилетия назад.