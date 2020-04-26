В центре Великого Новгорода нашли фрагменты двух средневековых башен

В Великом Новгороде при реконструкции участка Софийской набережной на глубине пяти метров были обнаружены фрагменты двух башен, которые датируются XVI-XVII веками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника института археологии РАН Олега Олейникова.

В средние век на территории нынешней Софийской набережной вдоль Волхова проходила стена Окольного города. Этот факт был известен археологам, но раскопок здесь никогда не проводилось.

Пока найдены лишь деревянные фрагменты, они мало что скажут стороннему наблюдателю, но археологи с помощью компьютерных технологий смогут воссоздать внешний вид этих объектов. Это крайне важно для изучения истории Великого Новгорода, ведь у исследователей нет данных, какие технологии применялись в строительстве, на каких фундаментах строили.

Пока известно немного: башни были прямоугольными, в фундаментах нашли массивные бревна, а между башнями шла глухая деревянная стена. Археологи не исключают, что стена идет и дальше под толщами земли, которые не раскопаны. Но раскапывать дальше стену исследователи не планируют, оставив эти находки исследователям будущего.