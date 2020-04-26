Новости

Как эпидемия коронавируса изменит крупные города мира 17:08
Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России 17:04
Полиция установила организаторов "антивирусной" вечеринки в Подмосковье 16:59
От коронавируса скончался епископ РПЦ 16:55
Французским аптекам разрешат продавать защитные маски 16:46
Создатели "Острых козырьков" рассказали о планах на шестой сезон 16:34
Парижский Диснейленд теперь можно посетить онлайн 16:26
От коронавируса умерла ассистентка Стэнли Крамера Леа Бернштейн 16:15
Умер один из создателей "Агентства "Лунный свет" Морт Фэллик 16:10
В Берлине прошел массовый митинг против карантинных мер 16:07
В центре Великого Новгорода нашли фрагменты двух средневековых башен 15:53
В штате Нью-Йорк анализы на коронавирус можно будет сдать в аптеках 15:34
Лукашенко рассказал о развитии Гомельской области и о борьбе с COVID-19 15:24
В Курганской области на майские праздники ввели "сухой закон" 15:02
Трубоукладчик "Академик Черский" снова сменил курс 14:57
В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным диагнозом COVID-19 14:51
Чемпион "Ролан Гаррос" пошел работать в супермаркет 14:49
В Белгороде умер онколог, заразившийся COVID-19 14:39
Песков оценил перспективы жизни страны при очень дешевой нефти 14:25
Аксенов оценил вклад журналиста Кьезы в донесение правды о Крыме 14:25
Десять воплощений Доктора Кто поблагодарили британских врачей 14:20
В НАО десять вахтовиков заразились коронавирусом 14:19
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780 14:07
В Волгоградской области число жертв коронавируса выросло до семи 13:53
В Тульской области возобновили работу питомники и магазины стройматериалов 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 15:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Великого Новгорода нашли фрагменты двух средневековых башен

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великом Новгороде при реконструкции участка Софийской набережной на глубине пяти метров были обнаружены фрагменты двух башен, которые датируются XVI-XVII веками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника института археологии РАН Олега Олейникова.

Фото: https://vk.com/id432917
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества

В средние век на территории нынешней Софийской набережной вдоль Волхова проходила стена Окольного города. Этот факт был известен археологам, но раскопок здесь никогда не проводилось.

Пока найдены лишь деревянные фрагменты, они мало что скажут стороннему наблюдателю, но археологи с помощью компьютерных технологий смогут воссоздать внешний вид этих объектов. Это крайне важно для изучения истории Великого Новгорода, ведь у исследователей нет данных, какие технологии применялись в строительстве, на каких фундаментах строили.

Пока известно немного: башни были прямоугольными, в фундаментах нашли массивные бревна, а между башнями шла глухая деревянная стена. Археологи не исключают, что стена идет и дальше под толщами земли, которые не раскопаны. Но раскапывать дальше стену исследователи не планируют, оставив эти находки исследователям будущего.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Трубоукладчик "Академик Черский" снова сменил курс
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции