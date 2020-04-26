В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании со 150 моряками

В Калининград прилетел самолет из испанского Лас-Пальмаса со 150 российскими моряками. Такую информацию подтвердили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Среди пассажиров - 90 жителей Калининградской области, 44 жителя Крыма и 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии. Эти люди, завершив работу, "застряли" на Канарских островах и долгое время не могли вернуться в Россию. Вывозной рейс состоялся вчера, 25 апреля.

Крымчане уже улетели домой на чартере. Калининградцы и члены их семьи должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию дома. Через десять дней им сделают тесты на коронавирус. Жители других регионов СЗФО будут жить калининградском обсерваторе, пока не улетят домой.