В Калининградской области скончались еще два пациента с COVID-19

В Калининградской области скончались два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Мужчины 59 и 75 лет находились в стационаре с тяжелой пневмонией. Они имели сопутствующие заболевания - онкологическое и эндокринологическое.

За время пандемии в Калининградской области зарегистрировано три летальных исхода. У первого пациента, мужчины 1950 года рождения, также была диагностирована пневмония с положительным результатом теста на коронавирус.

Всего по состоянию на 26 апреля в регионе выявлено 236 случаев заражения, 59 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 1611 человек, в том числе 151 в условиях обсерватора.