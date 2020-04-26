В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка

В Кронштадте, чтобы спасти упавшего в дымоход котенка зоозащитники разобрали стенку в квартире. Хозяева были не против, они сами вызвали общественников, услышав жалобные кошачьи стоны за стеной.

Как сообщают в организации "Кошкиспас", котенок провел в дымоходе между вторым и третьим этажом минимум пять суток.

Он упал в дымоход с чердака. Чтобы спасти котенка в одной из квартир была сделана дырка в стене. Малыша приманивали ярким светом и кормом.

Но, как говорят зоозащитники, успех операции висел на волоске. Котенок был очень ослаблен, он в любой момент мог сорваться с высоты.

"Мы очень боялись спугнуть малыша, чтобы он не упал обратно. Напряжение висело такое, что казалось, он скорее испугается стука наших сердец", - говорят зоозащитники.

Все закончилось хорошо. Отчаянно мяукая котенок выбрался на волю через дыру в стене. Его отпоили водой из шприца и накормили. Сейчас зоозащитники ищут семью, которая приютила бы отважного котенка.