В Петрозаводске коронавирус выявили у десяти членов одной семьи

В Петрозаводске за последние сутки прибавилось сразу 12 человек с COVID-19, из которых десять являются членами одной семьи. Все они контактировали с ранее переболевшими.

Положительный тест на коронавирус подтвержден у 85-летнего мужчины и четверых детей - двух, четырех, восьми и 16 лет, сообщил на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Большая семья принадлежит к одной из национальных диаспор. Все они собирались вместе. У четверых из десяти уже развилась пневмония. Сейчас врачи пытаются остановить возникновение сложных осложнений.

Власти призвали жителей республики быть благоразумными и оставаться дома. Всего в Карелии зарегистрированы 56 случаев коронавирусной инфекции. Пять человек выздоровели, 26 находятся в местах обсервации, 2045 - на самокарантине.