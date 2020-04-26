Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер

Власти Петербурга пояснили возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена ранее появились в неофициальном "Списке памяти" в интернете, где медики и общественники приводят данные о якобы умерших в период вспышки коронавируса медработниках.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили, что женщины скончались. При этом отмечается, что медсестры умерли от "других тяжелых болезней" либо заразились COVID-19 не при исполнении трудовых обязанностей, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончался врач-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Он лечил пациентов с коронавирусной инфекцией и заразился от них COVID-19. Сергею Белошицкому было 50 лет.