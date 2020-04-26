Аксенов оценил вклад журналиста Кьезы в донесение правды о Крыме

Умерший на 80-м году итальянский журналист Джульетта Кьеза много сделал для того, чтобы донести миру правду о Крыме.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава РК Сергей Аксенов.

Он отметил, что был знаком лично с Кьеза, который не единожды посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией и был "большим другом нашей страны". Аксенов подчеркнул, что итальянский журналист много сделал для того, чтобы разбить пропагандистские мифы о Крыме и прорвать информационную блокаду полуострова.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - заключил глава региона и выразил родным и близким Кьеза глубокие соболезнования.

Джульетто Кьеза - журналист, писатель и общественный деятель - родился в 1940 году. В 1980-1990 годах работал московским корреспондентом газет Unita, в 1990-2000-м - La Stampa.