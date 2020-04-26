Телемедицину уже давно используют в некоторых регионах, в частности в Свердловской области. Фото: Татьяна Андреева

Компьютер с камерой и микрофоном, ноутбук или смартфон - этого достаточно, чтобы получить консультацию врача в Астрахани. Одна из городских поликлиник, обслуживающая свыше 63 тысяч пациентов, внедрила практику онлайн-приемов. Самыми популярными врачами стали терапевт, лор, офтальмолог уролог, онколог. Записаться на онлайн-прием можно также к гинекологу, неврологу, кардиологу, хирургу.

"По закону, с помощью телемедицины мы не имеем права ставить диагноз, - пояснили "РГ" в поликлинике. - Но можем давать рекомендации к лечению, определять, требуется ли пациенту экстренная очная консультация или госпитализация. Онлайн-прием также эффективен, как вторичный после очного: если пациенту уже поставлен диагноз, мы продолжаем лечение".

Через систему телемедицины обслуживаются пациенты из группы риска и в Свердловской области. На видеосвязь с доктором выходят и люди, пребывающие на карантине. Телеприемы врачей активно проходят не только в отдаленных районах, но и в крупных городах - Екатеринбурге и Асбесте.

Телевизит к врачу- еще и контроль, как пациент соблюдает режим обязательного карантина. Уже неделю семерым жителям Асбеста предписано выходить на видеосвязь с врачом дважды в день. Все они - в группе риска, так как контактировали с больными COVID-19. "На телеконсультации я обращаю внимание, нет ли у них отеков, покраснений глаз, сыпи, какие голос и дыхание", - рассказывает фельдшер одной из поликлиник Асбеста Екатерина Смирнова.

Каждый день, кроме выходных, теперь можно связаться с врачом и в Костромской области. Здесь начала работать бесплатная консультативная линия "Видеодоктор" через приложение Viber.

В соседней Ивановской области бесплатная телемедицина доступна благодаря спецсервису "Доктор рядом" по промокоду VEBMED. Как рассказали в областном правительстве, вопросы о своем здоровье ивановцы могут задать, не выходя из дома. Помощь доступна на веб-сайте через мобильное приложение или по телефону.

Телемедицина позволяет не только проводить консультации, но и собирать консилиумы. Пензенским врачам, например, помогают коллеги из Москвы

Онлайн-медицина родилась не вчера. Ее давно уже используют в некоторых регионах для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще в 2013 году сотовый оператор и Краевая клиническая больница Красноярска запустили совместный проект "Мобильный кардиограф". Бригады скорой помощи оснащены аппаратами, которые позволяют на дому у больного дистанционно снимать показания электрокардиограммы. И по каналам мобильной связи передавать информацию в Центр дистанционного ЭКГ-консультирования. За несколько минут квалифицированные специалисты делают расшифровку и сообщают врачам "скорой", что делать дальше.

Новый формат работы - видеоконсультации и консультации по телефону - осваивают и пермские врачи. Как рассказала врач-педиатр, неонатолог детского стационара городской больницы №6 Наталья Ханова, практически все ее коллеги и она сама находятся на связи с родителями своих постоянных пациентов. Это, как правило, дети с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в ежегодной госпитализации.

Во время пандемии выход из дома для них особенно опасен. "В условиях, когда в поликлиниках приостановлены все плановые приемы, это единственная возможность для родителей получить совет доктора, если возникла такая необходимость, - говорит педиатр. - Мы не только консультируем сами, но и связываемся с нужными специалистами из других городов".

Наталья Ханова участвует также в общероссийском онлайн-проекте, где доктора работают в режиме онлайн-консультаций. Это сервис для родителей. Они могут воспользоваться услугами медиков узких специальностей. Каждая видеоконсультация длится минут сорок. С начала марта Наталья проконсультировала более 50 детей с тяжелыми заболеваниями.

Телемедицина пришла на помощь и жителям Пензы. Чтобы не терять время в самоизоляции, они массово решили заняться коррекцией зрения. На Областной диагностический центр обрушился настоящий шквал обращений за этой высокотехнологичной медуслугой. Онлайн-приемы избавили людей от очередей и ускорили обследования для сельских жителей, которые не могут приехать в областной центр. Современные технологии также позволяют удаленно собирать медицинские консилиумы. Пензенские врачи, например, получают поддержку коллег из московского центра "Микрохирургия глаза" имени Федорова".

А в Самарской области корреспондент "РГ" смогла получить консультацию у врача-дерматолога по поводу внезапно появившейся проблемы со здоровьем. И сделала это по мессенджеру "Вотсап". Доктор, получив письменное описание жалобы, попросила прислать фотографию крупным планом. Оперативно даны врачебные рекомендации, в том числе совет обратиться на очную консультацию к врачу другого профиля.

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