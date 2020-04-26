На Дону общежитие вуза закрыли на карантин из-за COVID-19 у студента

В одном из общежитий политехнического университета в Новочеркасске Ростовской области введен карантин по коронавирусу из-за заболевшего студента. Об этом сообщили в региональном центре по информированию населения о ситуации по COVID-19.

Первый тест на коронавирусную инфекцию у одного из учащихся дал положительный результат. Уточняется, что молодой человек находится в удовлетворительном состоянии и госпитализирован в ЦГБ №1 имени Семашко в Ростове.

В общежитии минимум на 14 дней введен жесткий карантин. Все проживающие изолированы. Определен круг людей, контактировавших с заболевшим. Все они находятся под медицинским контролем. Медики проводят их осмотр и забор анализов.

Всего в общежитии вуза на строгом карантине находятся 58 человек. Они обеспечиваются горячим питанием, которое им доставляют трижды в день.