На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780

В Краснодарском крае за сутки выявлено 73 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора. В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.

По информации краевого оперативного штаба, накануне в регионе было выявлено 84 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заболевших 39 женщин и 45 мужчин, в том числе восемь детей. Возраст пациентов - от 2 до 91 года. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Краснодаре - диагноз подтвердился у 42 человек. Восемь случаев выявлено в Сочи, шесть - в Ейске, три - в Лабинске, остальные - в 17 городах и районах края.

Кроме того, сегодня суд Сочи планирует принять решение по беспрецедентному случаю в Адлерском районе. Родители отказались отдать врачам для госпитализации своих детей, у которых оказался положительный анализ на COVID-19 (коронавирусная инфекция была выявлена у пятерых детей из двух семей). По информации краевого оперативного штаба, в связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация будет проведена по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

Кстати

В медицинские организации региона обратилось с подозрением на коронавирусную инфекцию 2321 человек, в том числе 273 ребенка. Продолжают стационарное лечение 1209 человек, из них 104 ребенка. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 8484 человека.