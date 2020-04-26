Зооняней сегодня может стать любой житель Салехарда или Лабытнанги. Фото: Андрей Ткачев/ "Красный Север"

Красный Север

Мурке ищут няню

Салехардцам и лабытнангцам предложили стать зоонянями. Пока действует режим изоляции, активисты Фонда защиты животных "Дорога домой" предлагают временно взять животное на передержку.

Руководитель Ольга Черкашина пояснила, что бездомышей сегодня меньше не становится. Даже есть случаи, когда домашних животных, наоборот, выкидывали на улицу.

Хотя бы на короткое время, помочь животным может любой житель Салехарда или Лабытнанги. Зооняням привезут питомца, обеспечат кормами. Как рассказала Ольга Черкашина, что благодаря акции зоозащитники смогли пристроить трех собак и четырех кошек. Причем одну "мурку" новоиспеченные зооняни решили взять сразу же насовсем.

Остальные находятся на передержке, не исключено, что кое-кто из таких жильцов также обретет у временных хозяев постоянный дом. К слову, со всеми, кто взял к себе питомцев в рамках акции, есть договоренность, что передержка не закончится периодом самоизоляции. Животные будут находиться у зоонянь, пока четвероногим не подыщут новых хозяев. Сейчас срочно нужен временный дом еще четырем животным.

Моя Околица

#мываснебросим

Узнав, что краснодарский приют "Краснодог" может закрыться уже с 1 мая, люди всем миром пытаются ему помочь.

Как сообщила администратор приюта Дарья Баканова, никто не ожидал, что эпидемия так хлестко ударит по беззащитным... Закрыты торговые точки, где стоят боксы для сбора пожертвований... Нет посетителей в ветеринарном кабинете... Не было другого выхода как закрыть приют.

Это известие мгновенно облетело все соцсети... Волонтеры запустили акцию #мываснебросим. За сутки на счет приюта поступило больше миллиона рублей! Люди привозят корм, лекарства, старые газеты, которые очень нужны для ухода за собаками. И сейчас, кто на такси, кто через интернет-магазины с доставкой, а кто-то, прямо как в военное время, в условиях изоляции ухитряется "по-партизански" добраться до приюта и поделиться своим скромным "сухпайком" с огромным отрядом четвероногих...

Телефон в приюте не умолкает. Умеет наш народ объединяться, когда приходит беда! Призыв поделиться хотя бы 10 рублями поддержали сотни жителей Краснодарского края. Помощь пришла даже из Москвы! Сотрудники издания "Моя околица" тоже закупили корм и отвезли в приют.