В донских супермаркетах появились "тележки добра". Каждый покупатель, оплачивая покупки, может что-то в них ставить: чай, сахар, крупы, макароны, консервы.

"Принимаются продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке", - рассказал "РГ" руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница. Все это волонтеры разносят по заявкам пожилых людей. Пока эта акция проходит только в двух торговых сетях, это 32 магазина. Но добровольцы надеются, что к ней присоединятся и другие.

Свою "тележку добра" уже организовал местный ресторан. Он готовит обеды для медиков, которые находятся "на передовой" в инфекционном отделении горбольницы. Здесь лечат больных коронавирусом. Волонтеры доставляют туда горячую еду ежедневно.

"Заказывая для себя блюда, гости нашего ресторана могут оплатить и обед врача. А на каждый оплаченный обед добавляем один свой. Призываем другие рестораны и кафе, которые сегодня работают на доставку, присоединиться и готовить обеды медикам, которые каждый день подвергают себя риску", - говорит участник акции, руководитель ресторана Михаил Ханин.

Заказывая еду, можно оплатить обед для врача инфекционного отделения, а ресторан добавит еще один

К волонтерскому движению подключилась и женская баскетбольная команда Южного федерального университета. Баскетбольный клуб "Ростов-Дон-ЮФУ" предоставил микроавтобус, чтобы быстро и безопасно ездить по городу.

Спортсмены - восемь девушек, три тренера и директор - разносят еду, выполняют просьбы. Например, помогли устроить общение по видеосвязи 82-летней бабушке с ее лечащим врачом. Пациентка рассказала доктору, что ее тревожит, и ей выписали лекарство, которое привезли волонтеры.

"Помимо того, что мы делаем доброе дело, это очень важно и для наших баскетболисток, - рассказывает главный тренер клуба Дмитрий Федосеев. - Они живут в своем мире, так как все время занято спортом. Но, как оказалось, совсем близко есть другая жизнь, есть пожилые люди со своими проблемами, есть те, кому нужна помощь".

В Ростове-на-Дону волонтерами стали даже детсадовцы. Конечно, все они сидят по домам. А лепту в общее дело детвора вносит своим творчеством. Уже более 50 рисунков и аппликаций отправились к одиноким пенсионерам. На них - бабушки, дедушки, семьи, дома, цветы, солнце, радуга, животные. И трогательные подписи с призывом беречь себя и не выходить из дома.

Как рассказывают волонтеры, которые разносят эти подарки детворы, пожилые люди сперва удивляются, когда вместе с продуктами и лекарствами получают такие послания. А потом расплываются в улыбке.

И чтобы ростовчане оставались в курсе событий, добровольцы передают им вместе с детскими посланиями и "Российскую газету".