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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня суд в Сочи планирует принять решение в отношении беспрецедентного случая, произошедшего на территории Адлерского района города-курорта. Здесь родители отказались отдать врачам для госпитализации в клинику своих детей, у которых был диагностирован положительный анализ на COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Причем началась эта история еще некоторое время назад. Как выяснилось, пожилых местных супругов госпитализировали с заражением коронавирусом в одну из местных больниц. Анализы на COVID-19 были взяты у родственников, с которыми они контактировали до этого. И коронавирусная инфекция была выявлена сразу у пятерых детей из двух семей.

В соответствии с установленными правилами, в минувшую пятницу оперативный отдел городской станции "скорой медицинской помощи" получил от территориального отдела управления Роспотребнадзора по Кубани постановление на эвакуацию детей в инфекционную больницу № 2 в сопровождении матерей. При этом подчеркивается, что родители были уведомлены о необходимости госпитализации сотрудниками Роспотребнадзора.

На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации. Тогда в 11.20 на адрес был вызван наряд полиции. Однако, по информации оперштаба, женщина "в грубой форме" отказалась впускать бригаду и полицию в частное домовладение.

Когда же в 11.50 по второму адресу с копией постановления об эвакуации троих детей прибыла бригада СМП № 4 и наряд полиции, отец семейства рассказал, что дети вместе с матерью ушла на прогулку в неизвестном направлении. На звонки по мобильному телефону женщина не отвечала. В свой двор полицейских мужчина тоже не пустил.

В результате медиков, которые все это время находились возле этих домовладений в защитных костюмах, пришлось отозвать, и эвакуация больных не состоялась.

О случившемся были поставлены в известность главный врач медицинского учреждения, руководители УВД города Сочи, прокурор Адлерского района и краевой Роспотребнадзор.

Сообщается, что сотрудники ГБУЗ "ССМП г. Сочи" отказавшимся от эвакуации гражданам разъяснили порядок действий медицинских бригад при получении постановления на эвакуацию больных с подтвержденным коронавирусом (а также предупредили об ответственности по закону за действия, которые могут привести к распространению опасной инфекции).

Более того, в субботу, 25 апреля, поступили постановления и результаты положительных анализов на COVID-19 также родителей этих детей. Однако до сих пор все они категорически отказываются от эвакуации, не реагируют на предупреждения, не отвечают на телефонные звонки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По информации краевого Оперативного штаба, в связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация будет проведена по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, в Сочи подсчитали, к каким финансовым затратам приводят подобные ситуации. На это раз для эвакуации пришлось привлечь две фельдшерские бригады "скорой помощи", которые провели  на вызовах в сумме пять часов (стоимость работы одного часа бригады составляет 2937 рублей). Плюс амортизация защитного костюма "Кварц - 1М" (в них находились медики), с учетом ресурса фильтрующего элемента, и пятичасовой работы в составе двух человек стоит 4395 рублей. Общий итог затрат составил 19 тысяч 80 рублей.

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