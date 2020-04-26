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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В соцсетях провели опрос, как прошли тридцать дней самоизоляции

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Сегодня, 26 апреля, 30-ый день всероссийской самоизоляции. Прошло четыре недели. Чему каждый из нас за это время научился, что нового извлек из своего нынешнего положения?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это мы и попытались выяснить, закинув в соцсети вопрос: "Как вы провели время в самоизоляции. Что делали интересного, как не скучали? Что нового для себя нашли, чему научились?" И вот такие ответы мы получили.

Наталья, бухгалтер:

Первая неделя: Полная самоизоляция, работа по удаленке. Никуда не выхожу. Наслаждаюсь уборкой квартиры, в свободное от работы время.

Вторая неделя: Потребность выйти что-то приобрести, купить продукты. Совершаю походы в ближайший магазин каждый день. Вывод - деньги тратятся заметно весомее, чем когда-либо. Наверное, это не текущая потребность, а скорее психологическое удовольствие. Работа необычно нервная. Все не так, как обычно. Звонки и разговоры о пандемии напрягают. Отказываюсь от телевидения. Стараюсь в общении с близкими настроить их и настроиться самой на лучший исход и скорое выздоровление от вируса.

Фото: iStock
Как взаимодействовать с детьми и подростками на самоизоляции

Третья неделя: Начинаю понимать, что катастрофически не хватает движения, тренировок, физнагрузки. Много приемов пищи. В разное время суток. Сели батарейки в весах. Начинаю самостоятельные занятия и занятия онлайн с инструктором. Но на постоянной основе не получается. Избыток странного времени. Милый дом кажется и не таким милым. Хочется на свободу, не хватает живого общения с людьми и взаимообмена энергии, что не дают телефонные переговоры.

Четвертая неделя: Мечтаю о посудомоечной машине.

Начинаю думать о том, что могу пойти волонтером, чтобы утолить желание двигаться, и с пользой для других. Придумала другое. Буду двигаться к вершине своего состояния. Несмотря на все. Говорю себе: надо выйти из этой ситуации лучше, чем зашла!

Антон Тимченко, художник, украшающий дома Таганрога портретами знаменитых земляков:

- Занимался спортом, смотрел сериалы, делал дома ремонт, рисовал, но в основном все-таки продолжал работать.

Руслан Внедорожный, путешественник в самодельном доме на колесах:

Фото: Пресс-служба Дианы Арбениной
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- Я по-прежнему нахожусь в своем доме на колесах. Путешествие продолжается десятый месяц, объехал 43 региона. Режим самоизоляции настиг меня в Кабардино-Балкарии.

Встал на прикол со своим другом собакой в Чегемском ущелье. Нигде не ездим, не снимаем, стометровая зона для меня тоже закон. Только в отличие от квартир, у нас тут два квадратных метра в моем домике. Но есть машина, инструмент весь есть, и чтобы не бездействовать, заказал запчасти к автомобилю и ковыряюсь в нем. Никогда сам не чинил. Но есть интернет - хоть и плохонький - осваиваю науку ремонта. Поменял всю подвеску.

Александр Шолохов, депутат, внук Михаила Шолохова:

- Время в самоизоляции проходит очень насыщенно. В течение рабочего дня много дел, которые можно выполнять в удаленном режиме, - от общих вопросов до личных обращений.

Сейчас острой является тема цен на медицинские средства и аппаратуру. Больше времени удается уделять музею - и его работе в нынешних условиях, и перспективным планам. Поскольку режим самоизоляции позволяет в течение дня переключаться на самые разные дела, в доме уже практически нечем заняться: все, что планировал на долгую перспективу, переделано.

Читаю, занимаюсь английским, тренируюсь. Радуемся с женой возможности побыть вместе, обзваниваем родителей и детей. Однако, конечно, очень хочется, чтобы этот период закончился скорее и с наименьшими потерями. Чтобы мы вышли из своих домов, обнялись и начали реализовывать те планы, которые построим в эти дни.

Наталья, риэлтер:

Фото: iStock
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- Я нашла себе занятие: рисую онлайн на мастер-классах. Уже нарисовала где-то 45 картин, и детских, и взрослых.

Алексей Байлов, политолог:

- Использовал это время для того, чтобы подлечить сердечно-сосудистую систему, с которой уже много лет проблемы (инфаркт в 2010). В принципе, и сейчас на больничном, хотя ситуация существенно улучшилась.

Андрей Рачипа, профессор социологии:

- Я загружен постоянной бумажной работой, веду онлайн занятия, участвую в куче онлайн мероприятий по работе. За компьютером провожу по 16-18 часов в сутки, никаких развлечений.

У коллег все ровно тоже самое. Выручал просмотр ТВ и Интернет-контентов, а также общение в чатах со знакомыми, которых у меня много и из самых разных социальных слоев. Вот, собственно, и вся жизнь последнего месяца.

Работникам образования сейчас вообще не до скуки и не до отдыха. Новый министр образования очень активен, креативен, решителен и непредсказуем. Все заняты мыслями о том, как приспособиться и выжить, не потерять работу и доход.

Заметил, что особенно непросто сейчас женщинам. Сегодня в магазине одна, лет 50-ти, громко требовала от всех держаться от нее в 10 метрах, отогнала и меня подальше, потом громко расплакалась и быстро перестала. Увиденное меня несколько встревожило.

Игорь Скикевич, инвалид-колясочник, путешественник, параальпинист:

Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Rolling Stones выпустили первый сингл, находясь в самоизоляции

- Сразу скажу, что я не в самоизоляции, а в изоляции. Это не по мне, быть в какой-то еще самоизоляции. Скучать мне совершенно некогда.

Сплю по пять часов в сутки. Утром и перед сном, по одному часу, психологические тренировки - аутотренинг. Затем физические тренировки, до двух часов в день. Два раза по 15 минут репетиция на клавишных. В течение дня готовка пищи или уборка. В перерывах вертикальные пятиминутные тренировки на ходунках.

В течении всего марта учился писать на президентский грант. Планирую осенью подавать один из своих проектов по адаптивному туризму. Попутно изучаю графические полупрофессиональные программы. На это много уходит времени, но очень интересно.

Совершенствую новую для себя методику по параальпинизму. Изучаю много разных нюансов, которые нужно будет отрабатывать при восхождении в горы или на скалы в инвалидной коляске.

Еще готовлюсь к Антарктической экспедиции, которая планируется в ноябре этого года на Полюс Недоступности в Антарктиде. Нужно очень тщательно подготовиться, и не только свой организм, но и технику, на которой я буду перемещаться. Сейчас пока ведется разработка мини-гусеничного агрегата. Летом планируем испытания в труднопроходимых местах в лесу.

Попутно изучаю астрономию - люблю ее с детства.

Анатолий Котляров, депутат гордумы:

Фото: pixabay.com
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- Взялся дезинфицировать улицы. Процесс приготовления рабочих растворов показывать не буду. И так каждый день. А во время отдыха белочку откармливали.

Елена Семибратова, фрилансер:

- Во время самоизоляции наконец-то нашлось время для старых бабушкиных рецептов и стала печь в духовке домашнюю снедь. И даже экспериментировать.

Если в тесто на кефире добавить тертое яблоко, оно придает не только особый вкус, но и поднимается быстрее, поскольку содержит ферменты.

А еще наконец-то появилось время для чтения художественной литературы. Сейчас перечитываю "Роман-газету" за прошлый 2019 год, одного из моего любимых авторов, писателя Александра Куприянова.

Александр Пудин, драматург, театральный деятель:

- Моя самоизоляция, в большей степени, проходит за чертой города, поэтому периметр для того, чтобы слоняться без дела, здесь больше. Правда, и дело себе я нашел. Приступил к новой пьесе.

Любопытно, что затевал ее буквально накануне пандемии. И идея была немного иная. Но этот Covid-19 заставил пересмотреть свой угол зрения на мир. Просто старый мир фактически разрушен. Растоптаны многие знамена, штандарты и стандарты. Жить по-старому уже ни у кого не получится. Придется формулировать новые смыслы. Литература в этом плане получит новый толчок. Печальней будут дела у старого театра.

Фото: Александр Корольков/РГ
Москвичи стали реже разводиться во время самоизоляции

Поэтому моя сверхзадача - разглядеть нового героя, стоящего у порога, но пока за закрытой дверью. Резюмирую: пишу пьесу о сотворении нового мира.

Антонина Попова, член Союза писателей:

- Я в оргкомитете нескольких областных литературных конкурсов. Один посвящен юбилею Победы, другой - 125-летию со дня рождения Есенина. Третий, "Люди как реки, реки как люди", посвящен парку "Темерник", строительство которого запланировано по берегу этой реки.

Работ много, поэтому скучать членам оргкомитета и жюри не приходится. Готовлю к изданию вторую книгу-эссе о писателях Дона и многое другое. А еще у меня два кота, такса, алабай и огород. Рассада на всех подоконниках.

Валерия Подорожнова, сценарист:

- В нашей семье мало что изменилось - я работаю, как обычно. Дети учатся. Только муж скучает по работе. У нас дома стоит тренажер, все бегают на нем по очереди, а дышать свежим воздухом выходят на лоджию. Я занялась тем, до чего много лет не доходили руки - учу правила дорожного движения. Когда карантин закончится, сдам экзамен на права.

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