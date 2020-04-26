В Волгоградской области число жертв коронавируса выросло до семи

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали два летальных случая от новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.

Всего в области зарегистрировано семь случаев смерти пациентов. По данным на 26 апреля, диагноз подтвердили еще у 30 человек. Круг контактных лиц определен и взят под медицинское наблюдение. Всего в регионе 242 человека заболели COVID-19.

9381 гражданин прибыл с эндемичных территорий с начала проведения противоэпидемических мероприятий. Под наблюдением на дому остаются 2597 человек, 607 находятся в больницах. Выздоровели 37 жителей области.