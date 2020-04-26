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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Корреспонденты "РГ" вместе с ЦБ отправили деньги на карантин

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Пока в мире нет ни одного официально зафиксированного случая передачи коронавируса через деньги. Но известно, что на банкнотах и монетах, которые регулярно ходят из рук в руки, он может прожить около 3-4 дней.
Фото: Татьяна Андреева Фото: Татьяна Андреева
Фото: Татьяна Андреева

Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует после расчета наличными обязательно мыть руки и не трогать лицо. А еще безопаснее оплачивать покупки бесконтактной пластиковой картой.

Но что делать, если расчет "безналом" невозможен?

На самом деле россиянам не стоит бояться снимать деньги в банкоматах или рассчитываться ими в магазине - меры, которые принял Центробанк, чтобы не допустить распространения инфекции, намного жестче, чем советует ВОЗ. Чтобы убедиться в этом, корреспонденты "РГ" отправились в Кассовый центр Уральского главного управления Банка России.

Даже не все коренные жители Екатеринбурга знают, где находится один из крупнейших в стране кассовых центров, считающий деньги не в штуках, а в тоннах. Огромные площади и повышенные меры безопасности оправданы, потому что здесь хранятся резервы банков не только всего Уральского федерального округа, но и Пермского края, Башкирии, Оренбуржья. Нога журналиста сюда еще ни разу не ступала - для "РГ" сделали исключение.

Фото: iStock
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"У нас сосредоточены не только региональные, но и межрегиональные резервные фонды, - рассказал начальник Кассового центра Уральского ГУ Банка России Аркадий Скворцов. - На такой случай, как сегодня: если на какой-то территории будет не хватать наличности, мы всегда сможем "перебросить" запасы. Население у нас ничего не получает: только банки и бюджетные организации. В конце марта выдача "налички" выросла. Это связано с тем, что люди стали чаще снимать деньги в банкоматах. Сейчас уже объемы выдачи даже меньше, чем в прошлом году в этот период. В принципе, в нашей работе всегда наблюдалась некоторая сезонность: перед праздниками, после длительных каникул выдача всегда была больше".

Вместе с Аркадием Скворцовым мы проходим в так называемый клиентский зал. Клиентами в Банке России называют не потребителей, а инкассаторов, которые привозят и получают наличные средства. Бронированные машины заезжают через автоматизированный бокс по специальному графику. На входе - обязательная процедура проверки температуры и смачивание рук антисептиком. Все инкассаторы - в строгих черных масках, единственная "вольность", которую мы заметили, - забавные "рожицы" на ткани.

Здешние операционные кассы совсем не похожи на те малюсенькие помещения на 1-2 посетителей, что все привыкли видеть в банках: просторные 70 квадратных метров, между инкассатором и кассирами - бронированное стекло. Документы и деньги передаются через специальный шлюз: он может быть открыт только с одной стороны, либо со стороны кассира, либо со стороны клиента. Вход в кассу "запечатан" широкой бронированной дверью. Она закрыта всегда во время обслуживания, попасть внутрь можно только после специального сигнала кассира.

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Начальник отдела Ирина Третельницкая работает в Банке России уже 24 года, и хорошо помнит, что раньше передаточные устройства были совсем небольшими: в среднем банк получал 100 пачек (одна пачка - это 1000 листов). А теперь берут кассетами, это такие пластиковые короба с прозрачным верхом. В каждом помещается по 10 пачек, то есть 10 тысяч денежных листов или шесть мешков монет.

Сейчас работают три кассы из четырех, часть сотрудников вывели в резерв - если кто-то из персонала заболеет, есть, кем заменить. В бригадах - либо сплошь крепкие мужчины лет 30, либо смешанный состав. Дело в том, что кассеты очень тяжелые: одна с банкнотами тянет на 12-14 килограммов, с монетами - на все 30. В прошлом году поставили вакуумный манипулятор: он "присасывается" к коробу и перемещает его на стол либо на стеллаж. Так что работать кассирам стало легче. Но все равно им нужна физическая сила: когда большая выдача или прием наличных денег, все помещение кассы заполнено контейнерами с кассетами.

"Счетными машинками мы, как правило, не пользуемся, потому что принимаем и выдаем укрупненные упаковки, - поясняет Ирина Третельницкая. - Видите, на кассетах пломбы с штрих-кодом или QR-кодом? Кредитная организация, которая упаковывает деньги, вносит всю информацию в программу: номинал, сколько вложено, кем и когда. Нам достаточно считать код бесконтактным устройством, чтобы данные попали в кассовый документ. Конечно, это очень упрощает выдачу или прием".

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В обычное время кассиры работают без перчаток и масок. В отличие от отдела, где расположены счетно-сортировальные машины - там респираторы обязательны всегда. Кроме того, каждому сотруднику там положен крем для рук, потому что они отделяют грязные купюры и монеты от чистых, выявляют дефекты и "сомнительную" наличность, то есть с признаками подделок. Сегодня и операционные кассиры меняют маски каждые три часа. А также протирают рабочие поверхности и устройства для передачи денег. Непосредственного контакта с дензнаками нет, они в полиэтиленовой упаковке. Само помещение в течение дня дезинфицируется бактерицидным облучателем. Кроме того, раз в неделю по выходным помещения, где работают с клиентами, обрабатывают специальным дезраствором.

Сами деньги, сданные инкассаторами, никто антисептиком не поливает. Их отправляют на 14-дневный карантин в кладовые. В это время к ним никто не прикасается. И лишь через две недели "выдержки" дензнаки поступают на сортировку. После технологической обработки - еще шесть дней карантина, и только потом абсолютно безопасные купюры и монеты отправляются на выдачу. Конечно, это удлиняет оборотный цикл Кассового центра (раньше он занимал 10 рабочих дней), зато помогает уберечь всех от инфекции.

Рекомендации ЦБ для банков

На первое апреля в России находилось в обращении 6,2 миллиарда банкнот и 67,9 миллиарда монет.

В марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных через банкоматы-ресайклеры, где обращение купюр происходит по кругу. Это требование коснулось только 25 процентов устройств от всех установленных.

Кроме того, кредитным организациям рекомендовали выдерживать деньги перед загрузкой в банкоматы в течение 3-4 дней, регулярно дезинфицировать сами устройства и платежные терминалы. А приоритет отдавать безналичной форме расчетов.

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